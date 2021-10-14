【緋聞男女】黃建東被爆戀上40億千金　蔡頌思家底超猛曾跟古天樂拍戲

▲ 黃建東跟蔡頌思合作舞台劇傳緋聞。

選港男入行的黃建東，近日除分別有份演出《我家無難事》和《把關者們》，早前仍參予舞台劇《老公你好悶呀》演出，在台上跟女演員蔡頌思合演夫妻，二人在社交平台經常投入角色放閃，因此而傳出戲假情真戀上。

現年40歲的黃建東，實則多才多藝，除演電視劇，也經常以扮嘢能力為網民賞識，近日黃建東亦踩入舞台，演出《老公你好悶呀》，同劇演員並有魏駿傑等。

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而劇中黃建東跟蔡頌思（Jocelyn）合演夫妻，有不少親熱戲份，二人亦在IG互相分享舞台演出，當中不乏二人擁抱及親咀的場面，黃建東亦常放上跟Jocelyn的劇照，留言：「呢個老婆真係令到人哋好exhausting呀~」、「老婆仔，今晚一起取暖吧！」

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近日有報導就指二人因拍劇日久生情，被拍到一同拍拖出街，因Jocelyn出身富有家庭，更指黃建東有機會變作娛圈駙馬，惟他跟Jocelyn都有作出回應。

蔡繼有孫女

現年28歲的Jocelyn去年曾參選「2020香港小姐」，身高157cm的她被形容「翻版鍾嘉欣」，而她早在面試時，已被網民爆料為「40億千金」，原來她是已故「海產大王」蔡繼有的孫女，身家背景雄厚。

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蔡繼有熱心公益，分別在香港、澳門及中國內地多所大學、大專院校及中小學捐建教育基金。而Jocelyn爸爸蔡冠深更是全國政協常委、香港新華集團主席和香港中華總商會會長。

曾面試港姐後退選

蔡頌思在港姐節目自我介紹時，表示在中大英語系畢業，並精通法文，雖然身高只有1米57，無損選美決心。被揭發家族背景是「40億千金」後，當時網上面試的主持人陸浩明也大感驚訝並追問，可是Jocelyn只一臉尷尬：「數字方面我不太清楚。」

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她在港姐首輪面試視為大熱，但在第二輪面試突然宣告退選，表示因為合約問題而退選！

雖放棄港姐夢，但她在面試前已是一名自由身演員，拍過不少廣告，19年亦有份演出古天樂主演的《家和萬事驚》，戲中演袁詠儀的女兒。

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