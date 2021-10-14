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【北部都會區】連接洪水橋與前海鐵路項目設專班　陳帆料明年完成首階段研究

社會 12:01 2021/10/14

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運輸及房屋局局長陳帆。（資料圖片）

特首林鄭月娥發表任內最後一份施政報告，以「聚焦發展，為香港勾劃未來」，提出發展「北部都會區」。運輸及房屋局局長陳帆表示，就連接洪水橋至深圳前海的鐵路項目，當局已經與深圳成立專班商討，預料明年完成首階段研究，其後再討論走線、造價、分攤合作機制等。

陳帆今早（14日）接受電台訪問指，基本上所有跨界的鐵路都需要與內地溝通，因為兩地的社會狀況、實際出行都不一樣，當局已經與深圳成立專班商討，並於8月已經召開會議，另於轄下成立了專案小組，就著連接洪水橋至深圳前海的鐵路項目展開首階段研究，包括可行的方案，預料明年完成首階段研究，第二階段會研究走線、站點、建造費用、分攤合作機制等。

至於被問到日後會否為現時已接近飽和的東鐵及西鐵帶來更大負擔，陳帆表示，屯馬綫在全綫開通後，當局曾檢視承載量，在早上繁忙時段，北上約佔3成、南下約佔6、7成，但由於出行模式可能受疫情影響，有待日後疫情紓緩或退卻後再在出行習慣的研究。對於北環線向東移的建議，陳帆指可考慮輕鐵捷運系統或自動駕駛列車等方案。

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記者：郭詩詩

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