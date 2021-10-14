【施政報告2021】黃偉綸指北部都會區改變「南重北輕」 部分工程已開工不會20年後才供應房屋
政府最新一份施政報告提出要發展北部都會區，發展局局長黃偉綸今日（14日）表示，發展計劃改變「南重北輕」的舊有發展觀念，日後可提供60多萬個就業機會及16至18萬個單位。他又指出，部分位於該區的工程已經展開，不存在20年後才能提供房屋的說法。
黃偉綸今早出席電台節目《千禧年代》時表示，北部都會區的發展計劃可以在不同階段入伙，部分新發展區，如洪水橋、古洞北等已經開工，不存在20年後才能提供房屋供應的說法。 對於政府公布相關發展計劃後被指帶動北區和元朗區的樓價及交投量，黃偉綸認為，市場出現短期波動，或基於不同考慮及傳聞，政府是看重長遠、持之以恆提供更多土地，相信日後都會區可持續不斷供應單位，有助紓緩價格。他又說，綠化地帶及郊野公園佔本港土地5成6 ，不可能完全不發展，如將來有需要，會考慮發展更多綠化地帶。
另外，醫院管理局昨日公布，啟德發展區新急症醫院工程地點內的4個監測點，在早前颱風及暴雨期間錄得沉降記錄超逾25毫米的預設停工指標，相關地基工程已即時停止。黃偉綸表示，有關工程由醫管局負責，留意到醫管局指已經灌漿，沉降情況應該已停止，如需要政府部門協助，當局會提供。他指出，有關方面要確保未來不會再出現同樣情況，在安全情況下才可復工。
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記者：黃悅晴