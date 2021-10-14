【施政報告2021】黃偉綸指北部都會區改變「南重北輕」　部分工程已開工不會20年後才供應房屋

▲ 黃偉綸指北部都會區改變「南重北輕」的舊有發展觀念。（經濟日報資料圖片）

政府最新一份施政報告提出要發展北部都會區，發展局局長黃偉綸今日（14日）表示，發展計劃改變「南重北輕」的舊有發展觀念，日後可提供60多萬個就業機會及16至18萬個單位。他又指出，部分位於該區的工程已經展開，不存在20年後才能提供房屋的說法。

黃偉綸今早出席電台節目《千禧年代》時表示，北部都會區的發展計劃可以在不同階段入伙，部分新發展區，如洪水橋、古洞北等已經開工，不存在20年後才能提供房屋供應的說法。 對於政府公布相關發展計劃後被指帶動 北區和元朗區的樓價及交投量， 黃偉綸認為，市場出現短期波動，或基於不同考慮及傳聞，政府是看重長遠、 持之以恆提供更多土地，相信日後都會區可持續不斷供應單位，有助紓緩價格。他 又說，綠化地帶及郊野公園佔本港土地5成6 ，不可能完全不發展，如將來有需要，會考慮發展更多綠化地帶。

另外，醫院管理局昨日公布，啟德發展區新急症醫院工程地點內的4個監測點，在早前颱風及暴雨期間錄得沉降記錄超逾25毫米的預設停工指標，相關地基工程已即時停止。黃偉綸表示，有關工程由 醫管局負責， 留意到 醫管局指已經灌漿，沉降情況應該已停止，如需要政府部門協助，當局會提供。他指出，有關方面要確保未來不會再出現同樣情況，在安全情況下才可復工。

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記者：黃悅晴