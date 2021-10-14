【房屋供應】陳帆稱有決心官民商合作解決劏房問題　會考慮輪候公屋時間長住戶優先入住過渡房屋

▲ 陳帆：政府有決心透過官民商合作解決本港劏房問題。（曾耀輝攝）

運輸及房屋局局長陳帆今日（14日）出席由民建聯舉辦的「告別劏房圓桌會議」。陳帆強調，政府有堅定決心和承擔，透過民間力量，商界資源及政府政策共同解決香港現時的劏房問題。

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市民林女士一家三口住在深水埗劏房逾6年，家庭月收入約15000元，月租已佔三分一，申請公屋6年有餘，但仍未獲編配，「眼見小朋友一日一日長大，覺得心很累。」期間一度落淚，她說，自己本身有兼職，但疫情期間工作機會減少，收入不穩定，雖然曾嘗試申請過渡性房屋，但因為競爭大而未能成功。

有劏房居民就希望政府可以讓輪候公屋時間較長的市民優先入住過渡性房屋，陳帆回應說，政府可作相關考慮，又說每個家庭面對的困難均有不同，政府措施要以人為本，提出市民亦可以向地區志願團體求助，一同解決問題。

政府在最新一份施政報告中，提出要將過渡性房屋提升至2萬個，民建聯立法會議員鄭泳舜表示，現時全港約11萬的劏房戶當中，有約4萬個家庭已輪候公屋超過3年，建議當局進一步將過渡性房屋提升到3至5萬個，率先解決輪候已久居民的住屋問題。

另外，陳帆今早在一個電台節目中表示，作為房委會主席，不會說房委會建屋的速度「好叻」，但認為工作不錯，又指出，於2018至2019年度，只有一個房屋項目延誤。他又強調，當局會盡快引入由承建商一併負責設計及建造公營房屋項目，相信可令當局聚焦於督導工作，提升房屋生產力。

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記者：林曉君、余思嵐、黃悅晴