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【震撼X光片】女子坐副駕位貪舒服晾腳遇車禍　X光片驚見「腿骨直插屁股」超震撼

食用安全 13:01 2021/10/14

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熱門 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

女子坐副駕位貪舒服晾腳遇車禍，致一邊腿骨脫臼直插屁股、一邊骨折。

行車時切勿為了舒服，而將雙腳放在車儀錶板上，萬一發生交通意外，後果可以好嚴重。知名醫療IG帳號「med.index」日前分享一張X光片，可見一條大腿骨頭從髖關節脫落，直插屁股，相當恐怖。原來，事主正正因為坐副駕位時晾腳，不幸遇上車禍，才出現如此震撼的X光片。

患者一邊大腿骨骨折，另一邊則腿骨嚴重從髖臼上脫落，戳出皮膚再插進屁股。

IG帳號「med.index」分享一名女傷者的X光片，並寫著「這就是我們永遠不應把腳放在汽車儀表板上的原因」。片中可見患者一邊大腿骨骨折，另一邊則腿骨嚴重從髖臼上脫落，戳出皮膚再插進屁股。

據《Dailymail》，這名傷者是一名英國女子，她坐在副駕駛座時，把雙腳放在前方的汽車儀表板上，沒想到之後發生嚴重車禍，傷勢嚴重，改變了餘生。

震撼的X光照令不少網民大呼「睇見都覺得好痛」：

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責任編輯：羅嘉欣

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