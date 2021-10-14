  • 29°C
香港時間 : 20211014日 (週四) 13:11
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【M+博物館】西九M+博物館11月12日開幕　大樓幕牆即日起展示館藏影像及藝術品

社會 12:54 2021/10/14

分享：

熱門 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

M+博物館大樓11月12日將正式開放予公眾參觀。（西九文化區提供圖片）

位於西九文化區的M+博物館大樓將於今年11月12日正式開放予公眾參觀。由即日（14日）起至開幕日，M+大樓南面幕牆的 LED 顯示系統會每天倒數計時，並會展示博物館的內容及訊息、館藏影像、特別委約創作的藝術品，以及其他與 M+相關的內容。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

M+幕牆的 LED 顯示將於每晚6時至11時啟動，展示博物館的內容及訊息、館藏影像、特別委約創作的藝術品，以及其他與 M+相關的內容。

即看M+博物館內部建築：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

M+博物館首年內香港居民可免費參觀，M+的開放時間為星期二至日上午10時至下午6時（少數公眾假期休館），逢星期五延長開放時間至晚上10時，正價入場費為120元。詳情即看：【下一頁】

更多影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：郭詩詩

相關文章

【上水火警】自行維修煤氣喉致氣體泄漏吸煙釀火警　上水彩園邨住客多處受傷送院治理
今日 11:36
【上水火警】自行維修煤氣喉致氣體泄漏吸煙釀火警　上水彩園邨住客多處受傷送院治理
【北部都會區】連接洪水橋與前海鐵路項目設專辦　陳帆料明年完成首階段研究
今日 12:01
【北部都會區】連接洪水橋與前海鐵路項目設專辦　陳帆料明年完成首階段研究
【施政報告2021】黃偉綸指北部都會區改變「南重北輕」　部分工程已開工不會20年後才供應房屋
今日 12:03
【施政報告2021】黃偉綸指北部都會區改變「南重北輕」　部分工程已開工不會20年後才供應房屋

你可能感興趣

【上水火警】自行維修煤氣喉致氣體泄漏吸煙釀火警　上水彩園邨住客多處受傷送院治理
今日 11:36
【上水火警】自行維修煤氣喉致氣體泄漏吸煙釀火警　上水彩園邨住客多處受傷送院治理
【北部都會區】連接洪水橋與前海鐵路項目設專辦　陳帆料明年完成首階段研究
今日 12:01
【北部都會區】連接洪水橋與前海鐵路項目設專辦　陳帆料明年完成首階段研究
【施政報告2021】黃偉綸指北部都會區改變「南重北輕」　部分工程已開工不會20年後才供應房屋
今日 12:03
【施政報告2021】黃偉綸指北部都會區改變「南重北輕」　部分工程已開工不會20年後才供應房屋
疫苗 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 經濟 記者 M+ 西九文化區 文娛藝術 博物館 香港

最高瀏覽

【極度自私】16人颱風前夕到神秘沙灘露營受困　包括懷孕30周孕婦及9個月大女嬰
12:47 2021/10/13
【極度自私】16人颱風前夕到神秘沙灘露營受困　包括懷孕30周孕婦及9個月大女嬰
【西環謀殺案】疑兇曾網上拍多條影片　稱被「精神攻擊」
20:59 2021/10/13
【西環謀殺案】疑兇曾網上拍多條影片　稱被「精神攻擊」
【博愛醫院】醫生疑自殺留遺書控訴上司醫療失誤　醫管局：全力配合調查
23:09 2021/10/12
【博愛醫院】醫生疑自殺留遺書控訴上司醫療失誤　醫管局：全力配合調查