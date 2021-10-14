【M+博物館】西九M+博物館11月12日開幕　大樓幕牆即日起展示館藏影像及藝術品

▲ M+博物館大樓11月12日將正式開放予公眾參觀。（西九文化區提供圖片）

位於西九文化區的M+博物館大樓將於今年11月12日正式開放予公眾參觀。由即日（14日）起至開幕日，M+大樓南面幕牆的 LED 顯示系統會每天倒數計時，並會展示博物館的內容及訊息、館藏影像、特別委約創作的藝術品，以及其他與 M+相關的內容。

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M+幕牆的 LED 顯示將於每晚6時至11時啟動，展示博物館的內容及訊息、館藏影像、特別委約創作的藝術品，以及其他與 M+相關的內容。

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M+博物館首年內香港居民可免費參觀，M+的開放時間為星期二至日上午10時至下午6時（少數公眾假期休館），逢星期五延長開放時間至晚上10時，正價入場費為120元。詳情即看：【下一頁】

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責任編輯：郭詩詩