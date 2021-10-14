【我家無難事大結局】監製揭關禮傑未有黑化　張名雅江嘉敏壓軸驚喜客串

▲ 劇集《我家無難事》將於明天大結局。

王心慰（Amy姐）監製劇集《我家無難事》，雲集一眾好戲之人包括鮑起靜（鮑姐）、馬德鐘、唐詩詠、楊明、車婉婉、王君馨、關禮傑、楊卓娜及胡㻗等領銜主演。

明晚（15日）大結局的《我家無難事》，最後一周劇情峰迴路轉，昨晚（10月13日）劇情講到郭忠石（關禮傑飾）與郭得勤（馬德鐘飾）、郭得寶（車婉婉飾）及郭得明反目，並疑似與豬皮聯手進行毒品交易；根據昨晚播放預告，忠石將身陷槍戰，其「正邪」身份依然是個謎。

不過「心水清」網民認為忠石沒有變奸，只是為了報仇化身「無間道」；而據知忠石確實未有黑化，背後更隱藏著極大苦衷。

▲ 關禮傑要應付連串動作場口。

求證監製Amy姐，她笑言：「忠石是好人，但我不說太多，我自己覺得大結局好多感人位。」

Amy姐又大讚關禮傑愈拍愈弗：「之前合作已覺得他好弗，今次再合作亦見他愈拍愈弗。其實最後十日我會用好『甘』形容他，除了好多動作場面，情緒變化亦相當多，有憤怒、壓抑、悲傷、絶望和感動，全部都是好消耗體力的場口，但他都應付得好好，我好佩服。」

▲ 甄詠珊演繹角色有情有義，網民讚不絕口。

由於忠石角色有情有義、有血有肉，加上關禮傑演繹出色，備受網民喜愛，並為關禮傑演技一直被「睇低」感不值。關禮傑受訪時，直認十分喜歡忠石這個角色，並誠意對待拍攝：「最後結局篇的拍攝是我最花心機，因為要花好多精神同體力。」

他又謂為了應付連場打戲，下了不少功夫：「在每個通告之前，我會早一點起身拉筋；譬如朝早六點通告，我會四點起身拉筋，做好熱身；而在返公司期間，我會做開聲訓練，等拍劇時講對白好一點。」

▲ 劇集似乎是大團圓結局。

結局周另一亮點，是客串演出的江嘉敏、甄詠珊以及張名雅。經常客串無綫劇集演出的張名雅，獲網民大讚靚女，並謂其港姐冠軍名銜實至名歸。

至於甄詠珊由於在《愛‧回家之開心速遞》飾演高小姐，加上其所演繹的「阿鳳」有情有義程度不下於忠心，故一出場即吸引網民熱議，網民直指甄詠珊樣子娟好兼有演技，力推其上位女二。

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