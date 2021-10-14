【請吃飯的姐姐】被朱茵陳法蓉洪欣爆最有錢　蔡少芬：係錢搵錢

▲ 節目中四人不時互爆往事。

「凍齡女神」蔡少芬、朱茵、陳法蓉及洪欣近日登上內地真人騷節目《請吃飯的姐姐》，節目中四人不時互爆往事，盡顯姊妹情深。日前四人再次接受考驗，大玩「港普F4」之最，選出最多人追、最易嬲、最不守時、最飲得、最易呃及最囉嗦、最有錢等人選。

「港普F4」位位都是女神級人馬，四人當中哪一位成員多男士追求？結果票選後，由陳法蓉被選為「桃花王」，朱茵表示：「佢（即陳法蓉）不停享受被追求感覺，如果唔係已經結婚。」

而陳法蓉亦笑言自己實至名歸：「我有好多人追，但我唔鍾意會拒絕，不會畀對方希望、浪費對方金錢及時間，這秘密不是太多人知，很多人見不到我身邊有太多男性出現，其實我拍拖非常機警，拍了你們都不會知。」

▲ 四人互爆性格。

陳法蓉被選為「桃花王」同時，亦一致被選為「囉嗦王」，蔡少芬指：「例如我們今日要來這個地址，佢（陳法蓉）google了地址，仲要括住，我們話明架她仍要問是否真係明，要好詳細咁再講一次，你話囉唔囉嗦！」

陳法蓉解釋：「係非常詳細，她們有事想問，無論問路、電器、大減價，都好鍾意問我，而我亦會上網尋求各方答案及分析。」

講到「遲到王」及「不醉王」分別非朱茵及蔡少芬莫屬。原來最不守時是朱茵，蔡少芬指：「例如我們約她（朱茵）半個鐘後見，她通常三個鐘後先出現，甚至乎不出現，但她有了個囡後，約佢已經準時好多，但都係會遲。」

▲ 朱茵被封「遲到王」。

朱茵對此直認不諱，笑說：「因為我係大人物！」至於，被票選為「不醉王」的蔡少芬，直指其他三位好姊妹是「老人家」，只顧養生，不喜歡飲酒：「她們出嚟好悶，一人一支熱滾水或蔘茶，但我有時代感、年青一輩，我會飲紅酒或者啤酒。」

此外，蔡少芬亦當選四人之中的「大富婆」，朱茵指：「Ada最忙，每次約她都在工作，最愛錢就是她。」陳法蓉指蔡少芬除賺錢多之外，還很節儉，所以認為四人之中，蔡少芬是最有錢。

▲ 蔡少芬公認有錢。

蔡少芬亦承認：「我會集中把所有錢放在投資、可以再生錢，例如買樓，朱茵喜歡放在自己臉上，法蓉喜歡買東西、買衫，洪欣就一半一半。」

洪欣分別當選成為「易嬲王」、「易呃王」及「口疏王」，其中蔡少芬笑指洪欣：「她守不到秘密，尤其嬲起上嚟發顛時，乜都爆出嚟。」洪欣亦承認自己性格率直及火爆，她說：「她們成日講笑的事，我都會當真。」

同場加映：Yumi+Archie訪問