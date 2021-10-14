【離奇意外】女子食田螺被吸住嘴唇　消防出動迷你電磨機切割

▲ 女子食田螺被吸住嘴唇，消防出動迷你電磨機切割。

食田螺食到要出動消防？內地一名女子近日吃田螺時，一不小心將螺殼吸附在嘴唇，怎樣也無法取下，惟有向消防求助，最後消防要出動迷你電磨機切割，事件引起網民熱議，當地消防局亦在微博留言，笑指「這場面還真不多見」。

根據內地媒體報道，事發於10月6日，山東濟南一名女子進食田螺時，不慎將螺殼吸附在嘴唇上，嘗試了各種辦法也無法自行取下，嘴巴還十分疼痛，她擔心嘴唇會受傷，無奈之下只能帶著田螺去消防局尋求協助。

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消防員查看後，先嘗試用棉簽沾熱水，試圖靠冷縮熱脹原理將螺殼取下，但卻不成功，最終只能用出動小型工具將螺殼磨透，消防員托住女子的頭部，利用迷你電磨機將螺殼切割出一個小孔，螺殼失去負壓，最終脫落。

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這次「田螺事件」在內地網絡上成為熱話，協助處理事件的應急管理部消防救援局透過官方微博「中國消防」留言形容，「說真的，這場面還真不多見」。

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責任編輯：羅嘉欣