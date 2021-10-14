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【醫醫，我不想再病了】陳自瑤再遇敗將黎諾懿　馮盈盈被健康測試嚇親

娛樂 13:29 2021/10/14

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熱門 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

何沛珈、黎諾懿、馮盈盈、陳自瑤、楊潮凱、陳嘉慧主持。

黎諾懿及楊潮凱擔任主持的健康遊戲節目《醫醫，我不想再病了》，明晚（15日）播出第五集將探討「高血壓」問題，今集嘉賓陣容相當「悅目」，分別有綜藝感十足的馮盈盈，以及有「競技女王」之稱的陳自瑤（YoYo）。

節目請來心臟科專科醫生梁達智及中醫師張欣琳分享健康資訊、保健食療以及小貼士，並會探討量血壓時應注意事項、導致血壓高生活習慣以及主動脈撕裂原因等。

由於YoYo先後在《好聲好戲》及《識貨》中擊敗楊潮凱及黎諾懿，黎即以「冤家路窄」形容三人同場畫面。

盈盈量血壓都要合十。

贏開有條路的YoYo，在開場的「健康小測試」中已技術性擊倒盈盈，玩遊戲期間又被梁醫生讚「專業」、「半個醫生咁款」及獲張醫師讚「百發百中」，單看牌面贏面相當高。

至於盈盈，於開場的「健康小測試」中即「滑鐵盧」，失平衡的她慘變「滾地葫蘆」，要兩位護士摻扶才「企番起身」，更被指有機會比YoYo「早死五倍」，嚇得盈盈即時眼凸，十分搞笑。

盈盈似來搞笑。

答問題期間，採取「大包圍」戰術的盈盈，全程多番做出驚訝、頭痕等表情，令人覺得遊戲難度甚高兼相當好玩。負責協助盈盈的何沛珈，則由於提供資訊有誤，慘遭節目「鐵嘴雞」潮凱搞爛Gag搶白：「呢個姑娘真係好『流』，係咪劉姑娘？」

最後的「健康神獎」環節，盈盈與YoYo同時獲發「紅色神秘飲品」，並由YoYo率先試飲。搞笑的是，飲的雖然是YoYo，但全程面露難色的卻是盈盈，而輪到盈盈要試飲該款飲品時，她更做出「牙痛咁款」表情，令人更好奇二人所喝下的飲品到底是甚麼。

同場加映：鍾柔美+冼靖峰訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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