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【新冠肺炎】研究指約15%癌症患者因疫情延遲做手術　團隊倡各國建穩健醫療系統

社會 13:37 2021/10/14

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中大醫學院聯同全球多名專家的研究發現，每7個癌症病人1個因新冠疫情而延誤手術。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續逾年，中大醫學院聯同全球逾5000名專家的研究發現，全球每7名癌症患者中，就有一人因新冠疫情期間封城，而錯過接受非緊急手術的時間，或影響治療進度及生存機會。有關研究已於國際學術期刊《The Lancet Oncology》發表。

研究分析了全球61個國家、2萬多名患有15種最常見實體腫瘤的癌症病人數據，分析不同程度的防疫社交限制，如何影響癌症病人接受外科手術的機會及時間。

團隊發現封城的影響深遠，當中有15%癌症病人表示，因為新冠疫情衍生的各種原因而沒有如期接受手術，他們由確診起計平均已跟進5.4個月；至於在全面封城下，有約四分之一的病人（23.8%），由確診至接受手術需要等候超過12周才可以做手術，比例是一般或較寬鬆防疫限制下的兩倍。

參與研究的中大醫學院團隊表示，即使本港在新冠疫情高峰期間的診斷服務和手術室使用受到輕微影響，癌症患者仍屬優先處理組別。部份患者因為害怕於疫情期間進出醫院而有延遲診斷的情況，但大部分癌症患者都可以在最少的延遲下接受治療。雖然香港並沒有封城，部份非緊急手術仍需要延期進行。

中大醫學院外科學系教授吳兆文教授表示，外科手術是大部份癌症治療的第一步，防止腫瘤繼續生長或出現轉移的情況。以大腸癌為例，早期可以單用手術將癌細胞切除，愈早進行手術愈理想，延誤可能會對患者造成長遠負面影響。

發布研究的國際組織COVIDSurg Collaborative表示，面對新冠疫情或其他公共衛生危機時，各國醫療組織及機構必須建立穩健醫療系統及設備，確保非緊急手術可以持續及如期進行；另可讓各國政府作為參考，在制定防疫及封城政策時增加醫療服務的彈性。

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記者：郭詩詩

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