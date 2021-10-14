Disney+亞太區內容發布會曬冷　BLACKPINK金智秀等日韓人氣劇+綜藝節目任睇

▲ 華特迪士尼公司展示了一系列為Disney+豐富影音內容。（大會提供）

迪士尼旗下的串流平台 Disney+繼在本月初舉行公布會宣布在11月正式登陸香港後，在今日（10月14日）舉行亞太區內容發布會，展示一系列為Disney+製作的全球、亞太地區和本地語言的影音內容，並公布逾20部全新亞太區本地電影及劇集，其中有18部為原創作品。

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大量豐富內容

Disney+串流服務目前已在澳洲、紐西蘭、日本、新加坡、印度、馬來西亞、印尼和泰國上架，並即將於11月於韓國和台灣推出，11月16日登陸香港。

原來在Disney+除來自迪士尼、彼思、MARVEL、星球大戰、國家地理及Star六大品牌有關的內容外，當中還包括由亞太地區優秀的創作者所帶來的原創故事。

當中類型涵蓋戲劇、喜劇、奇幻、浪漫、科幻、犯罪、恐怖等，以及來自日本、南韓、印尼、大中華區和澳洲等的綜藝節目、紀錄片和動畫。

至於上架情況則視乎不同節目在不同市場而定，觀眾於明年開始更將能在Disney+串流平台上觀看這些來自亞太地區的全新節目內容。

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迪士尼公司表示，預計將於2023年前啟動至少50部亞太區原創作品，而今日所公布的全新內容計劃也是當中的一部分。

華特迪士尼公司亞太區總裁姜熡可稱：「隨著影音串流成為主流，亞太地區內容登上世界舞台以及消費者的觀看模式日益成熟，我們相信現在是深化與亞太地區一流內容創作者合作的最佳時機，以為全球觀眾帶來無與倫比的故事。」

部份節目內容如下：

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開發亞太地區內容

在今天的活動中，介紹全新的品牌Star，該品牌集結華特迪士尼公司旗下上千小時的電影以及劇集作品，包括Disney Television Studios、FX、二十世紀影業、20th Television 、Touchstone 等的娛樂作品，在加入更多來自亞太區的本地影視內容後，將帶來更精彩的體驗。

在未來的幾年，迪士尼將在Disney+平台上推出龐大影音娛樂，其中包括公司旗下全球各大品牌的內容、Star旗下的大眾娛樂，以至亞太地區的在地語言原創內容。

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華特迪士尼公司亞太區內容與開發部負責人甘蕙茵更表示：「我們製作內容的核心策略是與當地最優秀的故事創作者合作，並充份發揮我們的品牌力量、規模和致力於卓越創意的決心。我們期待與亞太地區許多屢獲殊榮以及新晉的創意人才合作，與全球觀眾一同分享能夠展現本地獨特文化以及社會氛圍的真實故事。」