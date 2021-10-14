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【功課壓力】疑不敵學業壓力姊弟跳樓輕生　遺書寫道：希望以後不用做功課

親子 14:00 2021/10/14

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內地一對姊弟疑因功課壓力跳樓輕生。

現今學生學業繁重，家長應多加留意子女的情緒，避免悲劇發生。內地一對姊弟疑因功課壓力太大，從29樓的住所一躍而下，送院時證實死亡。警方其後在姊弟家中發現遺書，提到「希望以後不用做功課」，初步分析為跳樓自殺，事件令人心痛。

綜合內媒報道，事發在本月7日傍晚，於江西省豐城市的一個小區，有人發現兩個孩子躺在地上，隨即報警求助。據報，墜樓的姊弟分別是12歲及10歲。當日兩姊弟在家中吃完晚飯後，在睡房內看電視，其嫲嫲在廚房洗碗，當時家中只有三人。

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疑因功課壓力輕生

其後兩人從29樓的住所墜下。經調查後，警方在姊姊的睡房中發現疑似兩姊弟分別寫下的遺書，當中提到遺物處理，以及：

希望以後不要寫作業。

當局初步分析兩人跳樓自殺，已排除他殺，目前案件仍在調查中。根據醫院一名急症室的工作人員透露，兩姊弟在送院後已無生命跡象。事件經報道後，網民紛紛留言表示心痛，「學業壓力太大了，可憐的孩子」、「願這樣的事情不再發生」。

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責任編輯：王明芳

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