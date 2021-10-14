  • 29°C
香港時間 : 20211014日 (週四) 14:24
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【違規經營】警觀塘搗破疑違規營業派對房間　3人被捕包括2負責人

社會 14:03 2021/10/14

分享：

熱門 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

警方今日在觀塘搗破一間懷疑違規營業的派對房間，3人被捕。（警方提供）

警方今日（14日）在觀塘搗破一間懷疑違規營業的派對房間，3人被捕，包括2名派對房間負責人。

東九龍總區機動部隊人員凌晨約4時展開代號「勇爵」（BRAVEDUKE）的反罪惡行動，突擊搜查觀塘道404號一棟工廈，搗破懷疑正在違規營業的派對房間。行動中，於派對房間共有14名顧客涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），其中2人分別未能出示「安心出行」紀錄及完成接種第一劑新冠疫苗證明，遂向該12男2女發出定額罰款通知書，其中一名25歲男顧客向人員展示懷疑虛假「安心出行」手機應用程式，涉嫌使用虛假文書被捕。

另外，2名23歲男負責人涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）被捕。所有被捕人已獲准保釋候查。

警方稱，《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）訂明，派對房間進行營業，顧客及員工必須完成接種第一劑疫苗。另外，場所負責人亦應確保顧客在進入處所時，用手機應用程式掃描「安心出行」二維碼。

最新影片推介：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：余思嵐
 

相關文章

【西環的士司機】西環謀殺案疑犯南丫島落網　犯案動機有待調查
今日 10:53
【西環的士司機】西環謀殺案疑犯南丫島落網　犯案動機有待調查
【上水火警】疑自行維修爐頭終釀火警　上水彩園邨住客多處受傷送院治理
今日 11:36
【上水火警】疑自行維修爐頭終釀火警　上水彩園邨住客多處受傷送院治理
【房屋供應】陳帆稱有決心官民商合作解決劏房問題　會考慮輪候公屋時間長住戶優先入住過渡房屋
今日 13:07
【房屋供應】陳帆稱有決心官民商合作解決劏房問題　會考慮輪候公屋時間長住戶優先入住過渡房屋
【M+博物館】西九M+博物館11月12日開幕　大樓幕牆即日起展示館藏影像及藝術品
今日 12:54
【M+博物館】西九M+博物館11月12日開幕　大樓幕牆即日起展示館藏影像及藝術品
【新冠肺炎】研究指約15%癌症患者因疫情延遲做手術　團隊倡各國建穩健醫療系統
今日 13:37
【新冠肺炎】研究指約15%癌症患者因疫情延遲做手術　團隊倡各國建穩健醫療系統

你可能感興趣

【西環的士司機】西環謀殺案疑犯南丫島落網　犯案動機有待調查
今日 10:53
【西環的士司機】西環謀殺案疑犯南丫島落網　犯案動機有待調查
【上水火警】疑自行維修爐頭終釀火警　上水彩園邨住客多處受傷送院治理
今日 11:36
【上水火警】疑自行維修爐頭終釀火警　上水彩園邨住客多處受傷送院治理
【房屋供應】陳帆稱有決心官民商合作解決劏房問題　會考慮輪候公屋時間長住戶優先入住過渡房屋
今日 13:07
【房屋供應】陳帆稱有決心官民商合作解決劏房問題　會考慮輪候公屋時間長住戶優先入住過渡房屋
罪案 安心出行 疫苗 新冠肺炎疫情 工廈 觀塘 香港

最高瀏覽

【極度自私】16人颱風前夕到神秘沙灘露營受困　包括懷孕30周孕婦及9個月大女嬰
12:47 2021/10/13
【極度自私】16人颱風前夕到神秘沙灘露營受困　包括懷孕30周孕婦及9個月大女嬰
【西環謀殺案】疑兇曾網上拍多條影片　稱被「精神攻擊」
20:59 2021/10/13
【西環謀殺案】疑兇曾網上拍多條影片　稱被「精神攻擊」
【香港先生】戀上千億港姐聚少離多曾分手　高鈞賢決心回港發展挽救感情
10:36 2021/10/13
【香港先生】戀上千億港姐聚少離多曾分手　高鈞賢決心回港發展挽救感情