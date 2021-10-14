【違規經營】警觀塘搗破疑違規營業派對房間　3人被捕包括2負責人

▲ 警方今日在觀塘搗破一間懷疑違規營業的派對房間，3人被捕。（警方提供）

警方今日（14日）在觀塘搗破一間懷疑違規營業的派對房間，3人被捕，包括2名派對房間負責人。

東九龍總區機動部隊人員凌晨約4時展開代號「勇爵」（BRAVEDUKE）的反罪惡行動，突擊搜查觀塘道404號一棟工廈，搗破懷疑正在違規營業的派對房間。行動中，於派對房間共有14名顧客涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），其中2人分別未能出示「安心出行」紀錄及完成接種第一劑新冠疫苗證明，遂向該12男2女發出定額罰款通知書，其中一名25歲男顧客向人員展示懷疑虛假「安心出行」手機應用程式，涉嫌使用虛假文書被捕。

另外，2名23歲男負責人涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）被捕。所有被捕人已獲准保釋候查。



警方稱，《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）訂明，派對房間進行營業，顧客及員工必須完成接種第一劑疫苗。另外，場所負責人亦應確保顧客在進入處所時，用手機應用程式掃描「安心出行」二維碼。

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責任編輯：余思嵐

