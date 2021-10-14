【區議員宣誓】遭DQ區議員被追討開支　料涉款逾10萬元

▲ 郭天立預計，需歸還逾10萬元。（郭天立Facebook圖片）

區議員已分批完成宣誓，有被取消資格（DQ）的區議員稱，接獲政府信件，指其獲發還的累計營運開始償還款額，超出合資格領取的款項，料需退還逾10萬元款項。

上月被DQ的九龍城前區議員郭天立向傳媒表示，近日接獲九龍城區議會秘書處信件，指其本年合資格領取款項按比例計至DQ當日，有大約41萬港元，惟郭早前已獲發還約52萬港元。郭天立預計，需歸還逾10萬元，但尚未獲秘書處確認具體款項。

信件中又引用《有關區議員酬金、津貼和開支償還款額安排的指引》，指若當局支付或發還款項後，發現該區議員不符資格，或錯誤發款，該區議員必須退還；若扣除酬津等方法不可行，秘書處會發繳款通知書。郭天立指，實報實銷的開支是用作支付辦事處租金、議員助理薪金、印刷工作報告等，亦獲民政事務總署認可款項是用於公務、符合區議會職能，他表示，會和有關方面商討，要求可分期還款，若無選擇或會考慮提出司法覆核。

民政事務總署回覆傳媒查詢指，就有關議員的酬津安排，署方會按法例及根據指引適切處理。翻查指引，當中提及若停任區議員，只可按比例申領任職期間所得的開支償還款額。

現時，港島、九龍及新界東共有33人被取消資格，最後一批宣誓的新界西區議員，監誓人對其中17人的宣誓存疑，已要求提交補充資料，包括涉及初選案的民主黨鄺俊宇。

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責任編輯：林曉君