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【奔跑吧】曾比特拍MV跌倒受傷　自肥邀「試當真」Jessica做女主角

娛樂 14:46 2021/10/14

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曾比特邀Jessica做女主角。

Mike曾比特《我不是邱比特》後，推出主新Punk Rock單曲——《奔跑吧!》，一改過往「愛情下靶王」慘情形象，啟動熱血模式以搖滾鼓勵大家向夢想衝刺！有別於過往慘情作品《我不如》及《我不是邱比特》，Mike直言今次唱搖滾可以將內心壓力一次過shout out，感覺一個字：「爽」！

MV拍攝邀請「試當真」Jessica Chan 陳苡臻擔任女主角，Mike直言事前非常期待今次合作，自己一向有留意對方拍攝的網片，所以今次Mike主動向公司提議女主角人選邀請Jessica，實行向自己大派福利！ 二人在大熱天時拍攝MV，由早上八點跑到晚上七點，Mike直呼跑到腳趾痛！

《奔跑吧!》除了找來Eric Kwok監製歌曲，今次亦兼任MV導演，更不時親身落場作動作指導。

Mike 自言拍MV一個比一個艱辛：「第一首歌MV被人打，被遺棄喺狗籠；第二首歌撞車，救人時有𠝹傷手戲份；今次跑步辛苦，仲堅係跌傷埋！」拍攝MV其中一場，Mike需要跨越障礙物時不憤跌落石屎地，雙手流血受傷；另一場更被木頭等硬物扔中雙手，前臂受傷腫起需即時敷冰處理；幸好事後照X光後確認傷勢無大礙。

今次《奔跑吧!》令他慘變「堅．受傷界KOL」。Mike與Jessica拍攝後訪問亦笑言：「真係好痛！呢個MV更值得睇！」

同場加映：Yumi+Archie訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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