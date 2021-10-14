【最型展昭】內地工廠招工被嘲出手太低　過億身家何家勁疑反擊：你以為容易呀

▲ 身家過億何家勁招工被嫌出手太低。

現年61歲的何家勁，在1993年劇集《包青天》演展昭紅遍兩岸三地，何家勁現時已淡出娛圈從商，在內地身兼政協及食品公司董事，在內地惠州打理健康食品，並設有廠房，仍單身的何家勁，傳身家逾億元，是超級筍盤。

何家勁雖自2013年演出電視劇《新燕子李三》後便淡出幕前，專心經營食品生意，但在社交平台仍十分高調，經常被網民曝光現時仍甚fit的外表，被封凍齡男神。

▲ 何家勁於內地發展食品生意。

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招工被指出手低

早前何家勁旗下食品工廠貼出招聘員工的啟示，可是內容卻受到爭議！其招工啟示列明邀請工廠工人，入職條件為男女和學歷不限，年齡於18歲到50歲，至於月薪方面，則是介乎人民幣3500到5500元，包吃包住兼獲購買社保的員工福利。

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不過，有網民就嫌大老闆何家勁出手太低，因雖寫明是由3500元至5500元，但普遍初入職必定是拿3500元的人工，又指現時一般工人月薪已約4000元，甚至不留情表示：「不愧是賣黑芝麻丸，心都黑了。」

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可是也有網民平反，指薪酬也要視乎其工作性質及工廠規模，不能一概而論，如果老闆出手太低，自然不會有人去見工。何家勁對外界的批評一直未有回應，但日前他就在微博發放跟員工在飯堂的大合照，並寫道：「「每天那麼多員工吃飯！你以為容易呀？」語帶雙關留言，似回應網叱的抨擊。

感情生活成謎

現已61歲的何家勁，於1981年讀麗的電視藝員訓練班入行，先後接拍過多部劇集。其中，他於90年代33憑在《包青天》演展昭爆紅，成功俘虜不少觀眾的心。

在2013年何家勁演電視劇《新燕子李三》後淡出娛圈，專心在內地打理健康食品的生意。由於產品於銷售理想，令何家勁漸漸踏上富豪之路。此外，他成為了惠州政協以及惠州旅遊形象大使，積極參與公益慈善活動。

在感情狀況方面，何家勁卻甚為口密，疑仍單身的他，曾來港出席慈善活動時，被傳媒問及是否已婚便回應：「撞到就有，撞唔到咪無囉！」

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