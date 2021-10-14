【高雄大火】高雄「城中城大樓」凌晨大火　24人死數十人受傷當局不排除人為

▲ 台灣高雄市鹽埕區「城中城」大樓今日凌晨發生大火。

台灣高雄市鹽埕區府北路「城中城」大樓今日（14日）凌晨發生大火，火舌從1樓向上燃燒，整幢12層建築物瞬間陷入火海，高雄市消防接報派出75車、159人前往現場搶救，大火於今晨7時許撲滅。事件造成至少24人死亡、數十人受傷，起火原因仍在調查，不排除涉及人為因素。

綜合台媒報道，火警發生於14日凌晨2時54分，有目擊事發經過的大樓住客表示，火警發生前傳出一聲巨響，然後火勢開始蔓延，整幢12層樓宇瞬間陷入火海，並不斷冒出濃煙。

期間有不少住戶尖叫呼救，高雄消防局接報到場後，發現1樓堆放的雜物處火勢已非常猛烈，並迅速蔓延至樓上民居。當局需出動75車159人到場撲救，消防出動多條喉管灌救大火，同時出動雲梯射水，搶救受困民眾。惟因建築物老舊，加上雜物眾多，也增加了救援難度。最終火勢在今日凌晨約5時受到控制，至7時17分撲滅。

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據報，火警發生前，疑似有一對男女在大廈一樓爭吵，期間男子懷疑丟了一根煙蒂，繼而引發火警。惟目前調查跡象暫無人為縱火因素，但詳細情況及起火原因等仍在釐清調查中。

高雄市長陳其邁亦有到場了解搜救工作，他表示火災原因不排除人為因素，但仍要經過調查釐清，已調閱相關錄影帶及相關證據。高雄市消防局局長李清秀則表示，消防人員按編組分工逐戶搜索，有些住戶大門鎖著，消防人員正持續破門搜救，因此死傷人數不排除會再上升。

起火的城中城大樓已有40年樓齡，地下至6樓原為戲院或其他商業用途，7至11樓為住宅，約住有70多戶120人，頂層為餐廳。因大樓公共設施日久失修，仿如廢墟，因此也有「鬼樓」的戲稱。

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責任編輯：羅嘉欣