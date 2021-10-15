【食用安全】實測過期面膜菌落數量　揭過期3個月細菌超標300倍可致敏感

▲ 檢測揭過期3個月細菌超標300倍。

一包面膜便宜又多片，很容易就會堆積了一堆過期面膜。到底過期面膜還可以用嗎？上海市消保委日前就為5款過期的面膜做微生物測試，結果發現有2款都出現細菌超標問題，其中過期3個月的面膜，更超標300倍。

上海消保委收集5款過期面膜，無關品牌，包括補水、美白、修護功效，過期時間分別為：

2017年7月

2020年10月

2020年12月

2021年3月

2021年5月

經微生物測試發現，5款過期面膜中，有2款超標，1款是過期4年2個月的面膜，另一款是過期3個月的面膜。

▲ 長滿真菌和酵母菌的培養皿。

過期4年2個月的面膜，菌落總數為55000CFU/g，霉菌總數為59000CFU/g。而過期3個月的面膜，菌落總數超過300000CFU/g。亦即代表2款面膜的菌落總數是標準（1000CFU/g）的55倍及300倍。

▲ 長滿菌落的培養皿。

消保委指，雖然部份過期面膜的微生物指數沒有超標，但都有面膜超標300倍，故還是建議大眾別使用過期面膜。

消保委引述專家指，菌落指數超標容易導致面膜營養成分被破壞，畢竟要「養活」這麼多菌需要消耗不少營養物質，消費者如使用過期面膜，或會引起細菌感染，導致皮膚敏感。

本港皮膚科專科醫生余浩德曾接受TOPick訪問時指，用過期化粧品致敏的求診個案一年約有5、6宗。他提醒，水劑化粧和護膚品，如保濕面膜等，過期不宜使用；而防曬用品過期後，其化學成分或產生變異，易引起過敏。

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同場加映通過「水中銀」安全檢測面膜名單：

水中銀檢測28款面膜後，發現2款台灣片裝紙面膜含MIT，另公開24款面膜為品質卓越，即急性毒、慢性毒與成分篩查中都表現理想，可安心購買。安全之選中不乏著名美妝品牌或人氣面膜，如ESTEE LAUDER、LEADERS、LUSH、Innisfree、雪肌精、Fresh、Origin、Fancl、Kiehl's等。

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責任編輯：羅嘉欣