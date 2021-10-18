【慈善競投】精神復元人士以繪畫療癒情緒　捐畫慈善競投收益助同路人

▲ 這幅畫名為「滿天櫻花」，英儀與藝術導師老師Karen齊齊點色。（周美好攝）

一枝畫筆、一張畫布、一堆顏料，要你在白畫布下筆，你選擇的是沉實灰暗調子，抑或色彩斑爛豐沛多姿？刻下的英儀會選後者，因為她從精神病中經歷顛簸不平的日子，無心插柳下接觸到繪畫，無論是水彩和塑膠彩畫，憑畫寄意，處處顯露她與過往截然不同的愉悅心情。

「能完成這批畫作，自己從未想過的。」英儀開首說出這句話，事實確如此，她是一位精神復元人士，現於扶康會中途宿舍悅行之家居住。畫齡僅得3年，在此以前，對繪畫根本毫無興趣。

十多年前做文職的英儀，因公司不肯為她供公職金，她投訴反被公司縮減工時，其後更辭掉她。與舊東家因解僱一事鬧上法庭，英儀除了感盛怒外更耿耿於懷，漸漸出現精神失調，在家不時大吵大嚷，她因幻聽報警指自己被人騷擾。警方建議她入院治療，當時仍不知自己精神已出岔子。

「其實我十多年前開始情緒已起伏不定，求醫後但沒有把藥依時服用，至被辭退後無工作，想得太多病情變得嚴重。」入院後，證實英儀患上妄想症。

治療期間她乖乖接受治療，幻覺幻聽消失，也無再叫喊漸漸康復，不知不覺已過了一年。

▲ 英儀展出作品：倒影中的湖泊。（扶康會提供）

無聊習畫 發掘天份

出院後，家人不欲她回家，叫她另覓居處。因經濟問題租金方面英儀獨力難支，徬徨不已，幸得醫院轉介至扶康會中途宿舍悅行之家，有地方安心落腳。百無聊賴下參加了該會的畫畫班，其時她心情有點複雜，因她對繪畫興趣索然。

抱著姑且一試心態，一切由零開始，畫着畫着，得到導師讚賞，鼓勵英儀參加扶康會「夢想成真」活動並獲獎，她用獎金4,000元投入繪畫創作，上了各10課的水墨畫及水彩畫後，英儀得到釋放情緒的渠道及寄託。「我每畫一幅畫，都得到院友及中心職員讚譽，我自己不覺得漂亮，相反更是醜樣，因自知畫畫時，精神有時是不能集中的。」

她慶幸遇到第二位藝術導師Karen鼓勵及扶持，悉心教導外也細心分析她的畫作優、缺點。「令我精神得到釋放，變得開心，不再胡思亂想。見到作品用色七彩繽紛，心情自然感到愉快。」

▲ 英儀展出作品：蒲公英一。（由扶康會提供）

捐畫競投做慈善

扶康會經理建議她可出售畫作，英儀也認同與其在宿舍埋頭苦幹，只得幾人看到，不如做展覽讓更多人有機會欣賞。英儀早前在銅鑼灣「Beyond Coffee and Bar」舉行小型畫展，更慷慨捐出9幅畫作作慈善競投，價高者得，收益將按其意願撥給扶康會悅行之家及殘疾人士藝術發展之用，幫助更多同路人。

前後習畫3年，英儀之前完全無學過繪畫，初時是跟隨手機上的圖畫臨摹。她構圖是先在畫布上畫個十字以作比對，想好布局再上色，擦去界綫然後上底色。每幅作品花上的時間都不同，一、兩個月是閒事，塑膠彩畫得更要上3個月。

▲ 扶康會早前獲「Beyond Coffee and Bar」贊助場地，讓英儀於店內舉行小型畫展，展出9幅以風景和植物為主題的作品。（周美好攝）

「這樣久，有時我要看情緒，時停時動筆。畫畫當刻我變得冷靜，投入下去心情變得開心，開心時也愛畫畫。」她這樣形容：接觸到畫筆和顏料，腦袋變得五彩繽紛，精神變好，減少了牢騷和發脾氣。

扶康會自1977年開始在本港提供康復服務，秉持「以求為導、以愛同行」精神，為智障、自閉症、精神復元及肢體傷殘人士提供各種適切的服務，協助他們發揮潛能，積極融入社會。

記者：周美好