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【創新科研】港大9所研發實驗室將進駐InnoHK　包括袁國勇帶領的病毒與疫苗研究中心

社會 16:13 2021/10/14

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港大有9所研發實驗室進駐InnoHK創新香港研發平台。（經濟日報資料圖片）

香港大學9所研發實驗室將進駐InnoHK創新香港研發平台，5年的資助金額超過30億港元。

9個研發實驗室設於香港科學園，樓面面積超過10萬平方尺，其中6所研發實驗室獲納入Health@InnoHK創新平台，聚焦於與醫療相關科技的研究與開發應用，另外3個研發實驗室將進駐AIR@InnoHK創新平台，發展人工智能及機械人科技等應用於不同領域範疇。9個研發實驗室包括研究新一代抗癌化合物的實驗室、由港大微生物學系袁國勇帶領的病毒與疫苗研究中心，利用人工智能擴展可再生能源的應用的人工智能實驗室等，夥伴合作機構包括倫敦帝國學院、北京大學、哈佛大學等世界級學府。

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港大校長張翔祝賀各個港大科研團隊，並期望他們在各自的領域有所成就，透過發揮各研發實驗室的科研協作優勢，在不同的領域帶來革命性的影響，為推動香港成爲國際創科中心作出貢獻。

根據創新科技署的資料，InnoHK 是港府重點項目，旨在發展香港成為環球科研合作中心，當中涉及於香港科學園成立世界級的創新平台，由國際知名的大學和科研機構設立研發實驗室，進行科研合作。經過篩選及審批程序後，28所研發實驗室獲選進駐。

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一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

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責任編輯：黃悅晴

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