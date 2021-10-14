【牛下車神】李慧詩：明年或出戰亞運個人賽　但時刻有退役打算

▲ 李慧詩稱，希望給予師妹更多機會和進步空間，也希望單車隊能有新血。（梁偉榮攝）

香港單車代表、「牛下女車神」李慧詩於東京奧運、全運會比賽後返港，首度公開現身。她今（14日）出席活動時表示，無時無刻都在為退役作打算，而接下來會將焦點集中於亞運的團體項目，但若師妹們在亞運前仍然未達拿獎牌實力，亦會繼續參加個人賽。

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李慧詩表示，完成比賽後最近主要集中在學業上，接下來很快會恢復操練，目標會集中在明年杭州亞運的團體項目上。她又提到，自己無時無刻都在為退役作打算，而之後的計畫，如會否再參加奧運等，要再與教練商討，但目前至年底都不會有任何比賽。

李慧詩早前曾表示不會參加亞運的個人項目。她表示，希望給予師妹更多的機會和進步空間，也希望單車隊能有新血，但若然師妹們在亞運前實力仍未達拿獎的實力，自己也會繼續參與個人賽。她又指，目前師妹的實力未有太大突破，希望下一年過了冬訓會比較好。

被問到施政報告對於體育支援是否足夠；李慧詩表示，體育屬於長遠發展，希望政府投放更多資源，推動體育於社區發展，例如多舉辦工作坊，讓運動員與市民一起做運動及交流，令市民更清楚認識體育之餘，也讓市民知道體育的精神和意義，也可以用於社會發展上。

李慧詩也表示，於比賽後首次出席公開活動心情很興奮，希望疫情放緩下能繼續有不同的社交場合和活動與市民見面。她又提到，其於2019年開始撰寫的書將於明年初出版，內容講述自己整個運動員生涯受過的傷及如何克服困難等，指出書的目的是為了鼓勵香港人。

另外，同場的空手道運動員李振豪表示，明年的亞錦賽將是自己最參與的最後一個賽事，希望以此為自己的運動員生涯做總結，並慢慢轉型，預留更多時閒陪伴家人。他又表示，希望政府可以投放更多資源改善運動員的福利等問題。



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記者：黃小冰