【三人同居】林秀怡與男友成功上車　孝順女帶埋阿媽同住：他們滿足我夢想【有片】

▲ 林秀怡與男友阿政一起受訪。

林秀怡和電視台導演男友阿政在去年一起「上車」，二人一同購入屯門一個約500萬元的單位。林秀怡和阿政收樓後開始同居生活，向來孝順的秀怡因為想同時陪伴男友及媽媽，因此達成共識展開三人同居生活。

林秀怡夠孝順，阿政也夠體貼女友，二人齊齊接受TOPick專訪，大談二人相戀的點滴，並分享對情侶「帶埋阿媽」同居的想法。

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拍劇結緣

秀怡和阿政於2012年因拍攝《熟男誘惑》而邂逅，並於2017年年初交往。

秀怡笑言：「他經常說是我追他，但其實是他追我。他當時覺得我很美、很可愛，所以便追我，花了很多功夫來追我，我很難追的。」阿政配合道：「也是的，排除萬難。她經常要我接載她」

秀怡表示反對回應：「不是啊，等我說吧！純粹會約他出來吃飯，開首覺得這朋友很好傾，傾下去便覺得是可以發展的對象，因為我們的興趣很類近。」

秀怡指二人在一起的第一年需要互相磨合：「一年後便發現對方的底線，從而互相遷就。你喜歡我甚麼？」阿政回答：「爽快、直接，價值觀需要相近才可溝通，這是最重要的。」

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▲ 阿政和秀怡已認定對方。（湛斯雅 攝）

正式拍拖

問到二人何時正式拍拖，秀怡憶述：「表白的過程......他沒有的。我們沒有一些很有儀式的事，可能大家的性格也很爽朗，我連我們那天在一起也不知道，有時我也很想要『不如我們一齊啦！』電視劇很流行的。」阿政補充：「很自然地在一起。」

秀怡指出阿政優缺點說：「他的優點就是很能照顧我，不介意經常與我媽媽一起吃飯，可以跟老人家一起聊天。缺點很多的，很多牛脾氣、很固執的，有時會吵架。」

阿政指秀怡：「聰明女，生活有很多小細節，也細心的，很照顧我的。很愛錫媽媽，很孝順。不過，不聽別人說話，『硬頸佬』來的。」

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演前備案

作為幕前演員，秀怡不免要以性感打扮示人，而且有時也要跟其他演員演親熱戲。雖然阿政也是圈內人，但坦言對此會介意：「起初在一起時，都會介意的。她（秀怡）不知道而已，都會有點不開心，她拍《婚姻合伙人》（前名：《抱佣情人》）時不開心了很久。」

「她當時跟陸永一對，洗澡那數場戲，加上被人摸大脾、摸胸，那段時期都很不開心。時間久了，漸漸都明白這也是工作來的。」他續指：「我也從事這行，都會拍其他男女演員的親熱戲，難道他們又介意嗎？漸漸會看化一點。跟被人摸大脾、摸胸相比，性感水著服對我來說很小事。」

問到未來再遇同類情況時會如何處理？秀怡和阿政異口同聲地說：「提早跟對方說聲。」秀怡認為：「大家都是成年人，明白是工作需要。」阿政無奈謂：「不要讓我看見便可。」

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認定對方

阿政坦言，與秀怡一起置業那刻起已認定對方，秀怡半開玩笑說：「我也認定你，因為老了，以免麻煩，這年紀沒有人追了。自從認識他後，所有身邊的異性也沒有了，真陰公，林景程這朋友也沒有了。」

坦率的她說：「其實他完全不是我的理想對象，女生看得多韓劇台劇，總會有個理想型是一個很浪漫、很細心體貼的男人，他完全不細心但也體貼的，卻完全不浪漫。」

阿政一臉含冤受屈地說：「年年製作蛋糕。」秀怡認為：「不是驚喜來的。」阿政感慨指：「第一次做就很驚喜，所以這些事不能經常做。」秀怡氹回阿政：「相處後才發現，其實不一定要像韓劇男主角，始終是夢想，現實中他真的給予我很多空全感。」

她大讚阿政：「他很老實，我喜歡腳踏實地的人，不會覺得他出去偷食，或做甚麼對不起我的事情。很大的安全感，大家都很信任大家。相處過後便發現他是我可以付託終身的對象。」

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三人同居

秀怡過往一直都是跟媽媽同住，自去年與阿政一起置業後，便計劃與媽媽及阿政一同於新居同住。秀怡解釋：「我既想跟男朋友在一起，又想陪媽媽。全部都是我一意孤行，我很霸權，可能媽媽寧願一個人住。」阿政告訴秀怡：「她（林媽媽）曾說過三個人一起住。」

秀怡驚訝道：「但她沒有跟我說過。我是從小已開始想定這件事，可能是他和媽媽滿足我的夢想，很想很想一起住，他不介意，媽媽也不介意，便可以一起滿足我的夢想。」

但正所謂「相處好同住難」，秀怡卻不擔心媽媽跟阿政會難以磨合：「反而擔心我和你（阿政）之間的相處，肯定會有很多吵架，希望順順利利地過。先勾手指尾，如果吵架的話就立即氹回我，氹完後便沒有人再吵架。」

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不打算生育

既然早互相認定對方，而且已置業，下一步順理成章就是結婚吧？

談到婚姻大事，秀怡希望兩年後結婚，並笑謂：「我4年前也想兩年後結婚，曾於訪問中說過想30歲結婚，現在已30歲了，每個訪問都把婚期愈押愈後。」阿政則覺得：「沒甚麼所謂，儀式而已，我們不打算生小孩子，所以結不結暫時也不急。」

秀怡認為：「現時生了出來又給予不到他太大的幸福，只能給予愛，物質上或將來的事沒太大信心，也是責任來的。我沒有成為好媽媽的信心，沒想到這麼遠，也先去想結婚吧。」

髮型：kocher

場地：目木Muk Muk

記者：梁樂欣

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