【安老院舍】羅致光指資助護理安老院宿位輪候時間減至19個月　首跌破20個月大關創新低

▲ 勞工及福利局局長羅致光。(經濟日報資料圖片)

人口老化，面對香港資助安老院舍宿位嚴重不足問題，勞工及福利局局長羅致光今日（14日）在電台節目表示，最新資助護理安老院宿位輪候時間減至19個月，首次跌破20個月大關創新低。

羅致光今年3月在網誌曾稱，資助護理安老宿位輪候時間由平均24個月減至去年底21個月，而今日他透露在今年8月底，有關輪候時間跌至19個月。

他解釋，當局以3招解決資助安老院宿位不足問題，首先是短中期購買私人院舍宿位，並已落實五年內買5000個位，院舍業界也反應迅速。其次是長期興建44間院舍，落成時間大約為1至7年；最後是增加社區照顧服務，減低長者入安老院需求。

羅致光稱，65歲或以上長者以往有約6.9%人入住安老院，現時雖跌至4.1%，但在已發展地區仍屬高水平，跌至近3%才算合理。因此，政府會增加資助服務，包括家居照顧等協助。

另外，羅致光受訪時又提到，過去一年，離開香港的人大約12萬，但如果以去年年頭的數目計算，還多了人口。他引述資料說，去年上半年香港淨增加20多萬人口，而過去12個月就算有12萬人離開，整體上人口都是增加的，但不清楚他們是工作階段還是退休人士。不過，他指出，如果以勞動力來看，目前香港最大年齡組別在60至64歲，勞動人力正在下降。

本港政府統計處今年8月公佈2021年香港人口臨時數字為739.47萬，按年下跌1.2%，過去一年更有8.92萬名香港居民移出。不過，他又指如以勞動力來看，目前香港最多年齡組別是60至64歲，故勞動人力正在下降。

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責任編輯：洪芷晴