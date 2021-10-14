【升學資訊】中大周六辦網上本科入學資訊日　設實體校園遊須預先登記

▲ 中大將於周六（16日）安排「實體校園遊」，由學生及職員帶領遊覽百萬大道等景點。（資料圖片）

香港中文大學將於周六（16日）舉辦網上本科入學資訊日，網上平台設110個展位，並舉辦多場入學講座直播及即時問答環節，供學生、家長及教師了解中大最新入學資訊，以及各學科、書院生活和其他學習機會，雖然新冠疫情反覆，但校方將於同日安排「實體校園遊」，供有興趣人士預約參加。

中大將舉辦多場入學講座直播及即時問答環節，介紹入讀中大的不同途徑，包括聯招及非聯招申請辦法、持副學位或海外學歷，以及內地生申請途徑等。

首場聯招講座直播將於周六上午10時開始，重點介紹本年度招生最新安排，屆時大學常務副校長陳金樑教授將出席為活動致辭；中大校長段崇智則將通過網上平台向所有訪客發表歡迎辭。

有興趣人士可登入中大資訊日網上平台預先登記，並瀏覽當天活動時間表，按心儀學科及興趣安排當天的虛擬旅程。此外，資訊日網上平台將於當天早上9時起，在屏幕上隨機閃現中大校徽，首200名成功點擊中大校徽30次的參加者，將獲贈精美禮物。

中大亦為有興趣親臨校園參觀的人士安排校園遊，成功登記的訪客，可參加當天由學生大使及職員帶領的導賞，遊覽校園及著名景點如百萬大道、天人合一及未圓湖，以及了解大學生活及特色。

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責任編輯：馮琪雅