【恐怖網友】求愛不遂扮送貨入屋殺害3母女　25歲冷血男伴屍3日被判終生監禁

▲ 韓國首爾發生一宗冷血謀殺案，男子因求愛不遂殺害女網友及其家人。

韓國首爾3月發生一宗冷血謀殺案，一名男子透過網上遊戲結識女網友，其後因求愛被拒而懷恨在心，遂假扮成送貨員闖入女網友住所，持刀殺害她及其同住的媽媽和妹妹，並伴屍3日。案件近日宣判，法官斥男子泯滅人性，判處他終生監禁。

▲ 25歲的金泰賢殺害女網友、其媽媽和妹妹。（影片截圖）

事件轟動全國

綜合韓媒報道，25歲金泰賢（김태현，音譯），早前透過網上遊戲結識24歲女網友，試圖與對方交往但遭拒絕，其後開始跟蹤對方，以掌握她的住址和在家時間。在今年3月，他偽裝成送貨員，用刀先殺害當時獨自在家、女網友的妹妹，然後再殺害返家的媽媽以及女網友本人。

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據報，金泰賢在殺害三母女後繼續待在女網友家中，對屍體不以為意，照常生活。直至三日後，死者友人因聯絡不上朋友報警才揭發事件。警方破門入屋時發現金泰賢倒臥血泊中，自殘試圖輕生。

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家屬指應判處死刑

警方將金泰賢拘捕後，起訴他殺人、盜竊、潛入住宅等5項罪名；當地法院在本月12日開庭，裁定金泰賢所有控罪罪成，判處他無期徙刑。法官指金泰賢早有計劃犯案，斥其行為泯滅人性、視人命如草芥。

女網友的妹妹與母親和被告（金泰賢）之間並無任何過節，卻還是慘遭殺害。妹妹在毫不知情下承受一個多小時的痛苦，最後慘遭殺害；母親則是深知女兒將會遇害，卻深陷在無法保護女兒的絕望感中斷氣身亡。被告的行為極度泯滅人性。

在庭旁聽的死者家屬對判刑感到不滿，認為金泰賢應被判處死刑。

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責任編輯：王明芳