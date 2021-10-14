【傑出學者】專門研究生物病毒與新發傳染病　港大學者朱華晨獲頒中國青年女科學家獎

▲ 港大公共衛生學院副教授朱華晨獲得第16屆「中國青年女科學家獎」，為今屆本港唯一獲獎學者。（資料圖片）

香港大學公共衛生學院副教授朱華晨獲得第16屆「中國青年女科學家獎」，該獎項為中國唯一為全國女科學家而設的獎項，專門研究生物病毒與新發傳染病包括新冠病毒研究的朱華晨，成為今屆本港唯一獲獎學者。

朱華晨畢業於中山大學，目前除擔任港大公共衛生學院副教授，同時是汕頭大學客座教授、汕頭大學-香港大學聯合病毒學研究所副所長、粵港新發傳染病聯合實驗室副主任。

她長期研究生物病毒與新發性傳染病，包括H1N1、H7N9、MERS等病毒性疾病，她在去年初曾透露，經比對發現，新冠病毒和過往已知的所有其他病毒相比，最高的相似度僅有88%。

▲ 港大公共衛生學院副教授朱華晨專門研究生物病毒與新發傳染病。（港大網頁圖片）

中國青年女科學家獎由中華全國婦女聯合會、中國科學技術協會、中國聯合國教科文組織全國委員會及歐萊雅（中國）聯合創立，目前是中國唯一一項為全國女科學家而設的獎項，旨在表彰在生命科學和基礎科學領域內，成就卓著的45歲以下女科學家，以鼓勵更多年輕女性投身科學界，為人類福祉作貢獻。此前獲獎的香港學者包括港大楊丹和中大趙慧君。

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責任編輯：馮琪雅