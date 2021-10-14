【MIRROR成員】突擊現身尖沙咀為神徒跳舞　Anson Lo預告內褲廣告將有驚喜

▲ Anson Lo現身尖沙咀答謝神徒。

Anson Lo （盧瀚霆）早前推出新歌《Magahit》，一班忠實神徒就為教主準備了應援車，巡迴鬧市播出Anson Lo的新歌，今日（14號）重陽假期是應援車最後一日宣傳，Anson Lo突然驚喜現身，在其應援車前跳舞答謝粉絲，令神徒驚喜萬分。

今日下午有神徒在粉絲專頁分享短片，在尖沙咀海防道的應援車，直擊Anson Lo現身答謝神徒支持，教主並在車前跳了約2分鐘的《Megahit》舞步，吸引大批粉絲及市民圍觀拍照。

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神徒大呼感動

事實Asnon Lo一向關心粉絲，早前在三號風球下，他出席品牌活動時，也叫大家小心注意安全，並在IG呼籲粉絲早些回家休息。」

而今日教主再度驚喜現身，令神徒大為感動，在粉絲群組紛紛留言「So Sweet」、「！」、「OMG！教主出現在海防道？重跳舞？是不是真的？不是幻覺？ 怎能不喜歡他！」、「做神徒真的很幸福」等。

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另外，早前Anson Lo和Anson Kong一齊為品牌拍攝內褲廣告，令全城粉絲暈大浪兼瘋狂洗版，教主廣告魅力似暫時平息，不過，Anson Lo昨日在IG又再分享幾張廣告照及花絮片，並作出神秘預告。

Anson Lo留言：「：「一直很喜歡Calvin Klein 這個品牌，所以知道有機會合作，就一定要努力鍛鍊讓自己以最佳狀態示人……衷心多謝每一個支持我的你們， #聽說11月將會有第二回驚喜！」

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似暗示下月會有全新一輯的廣告特集，難怪一眾神徒已期待不已，但又擔心精神狀態是否再支持得住。

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