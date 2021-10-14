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【強積金對沖】羅致光冀取消對沖方案有助支援中小企　強調不會成僱主提早解僱誘因

社會 17:39 2021/10/14

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勞工及福利局長羅致光。(經濟日報資料圖片)

勞工及福利局長羅致光在一個電台節目表示，取消強積金對沖的條例草案草擬工作已接近尾聲，有望明年一月提交立法會，最快2025年實施。草案將提出改善僱主資助方案，羅致光解釋，主要是支援中小微企過渡，政府在取消對沖的首9年內，會為僱主承擔部分遣散費和長期服務金成本，預計涉及329億元，相信新方案較簡單，僱主較容易計算財政承擔，同時不會損害僱員權益。

政府調整取消強積金對沖方案，取消對沖首9年，政府會承擔僱主要支付的部分遣散費及長期服務金。羅致光指，按政府之前的資助方案，若中小微企裁員，對企業的財政影響大，新資助方案是希望較為向中小微企傾斜，讓僱主在取消對沖安排的初期感到安心。

新方案就僱主每年的遣散費或長期服務金支出，訂下每年50萬元的界線，政府相信大部分企業在取消對沖初期，每年相關支出不會多於50萬，因為要在取消對沖安排生效後，遣散費或長期服務金才可以開始累積對沖。他指，僱主若了解方案，明白事理，就不會提早解僱員工以獲取政府資助。他引用遣散費和長期服務金最高金額為39萬，解釋裁員的成本可能更高：

有誤會的人通常以為僱員累積了很多遣散費、長期服務金，不如早一點解僱他，實際上正因此誤會而要蝕本，因為員工工作了一段時間，其累積遣散費舉例已達20萬，在法例生效後，你要支付他的遣散費長期服務金上限只剩下19萬，換言之你解僱他再聘請人，或用其他方法令他在勞工法例下變成新的合約，你遣散費日後上限會變回39萬。

他指，調整後的方案較為向中小微企傾斜，協助他們過渡取消對沖的安排，預計有關的條例草案會在明年一月提交立法會，2025年實施。

對於政府探討如何鼓勵市民將強積金轉為年金，羅致光說，其中一個可能的設計，是參考公務員退休金制度，容許市民在退休時，一筆過取走一定比例的強積金，餘款再轉為年金。羅致光強調，年金有穩定及正面的回報率，市場上其他投資產品很難媲美，對退休人士來說是不錯的投資選擇。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：洪芷晴

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