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【非法賭檔】3人涉經營非法賭場被捕　警方檢釣魚機及賭款等

社會 17:43 2021/10/14

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警旺角弼街搗破疑非法釣魚機賭場拘3人。（警方提供）

警方今日（14日）在旺角一個單位內搗破一個懷疑非法釣魚機賭場，拘捕3人，檢獲3部釣魚機、3部射擊遊戲機、一批遊戲卡、讀卡器及賭款近1,100元。

旺角警區特別職務隊人員下午突擊搜查旺角弼街38至44號一個單位，搗破懷疑非法釣魚機賭場。行動中，於單位內拘捕一名27歲姓林本地女子，涉嫌管理賭博場所及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）；另外一名45歲本地男子及一名49歲本地女子，則涉嫌在賭博場所內賭博被捕。當中一人同時涉嫌違反《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章），遂向該人發出定額罰款通知書。

警方稱，根據香港法例第148章《賭博條例》，經營賭博場所及在賭博場所內賭博屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款500萬元及監禁7年，後者一經定罪最高可判罰款3萬元及監禁9個月。

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責任編輯：余思嵐

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