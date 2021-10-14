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【立法會】李慧琼建議下周五加開會議　預計會期結束前可完成審議所有法案

政治 18:11 2021/10/14

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民建聯主席李慧琼。（資料圖片）

現屆立法會會期即將於10月30日結束，禁電子煙和加熱煙、劏房租務管制、引入非本地醫生等具爭議性條例草案仍需待今屆立法會會議通過，否則全告失效。民建聯主席李慧琼建議，下星期立法會的會議可以加開會議至星期五，相信立法會可完成審議所有積壓的政府法案。

受颱風「圓規」影響，昨日立法會會議取消，多項議案須延至下周三繼續。李慧琼表示，若下星期五加開會議，經過下星期三、四及五連日開會及10月最後一星期的立法會會議，立法會可在會期結束前處理所有政府法案。

身兼立法會內務委員會主席的李慧琼，本身亦於最後一次大會動議一項無法律約束力「告別議案」，希望總結過去一年議會的經驗，協助議員及社會檢視和前瞻。但她同時表示，應先處理好政府法案，並不會堅持處理「告別議案」。

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責任編輯：陳葆琳

政治 香港 民建聯 李慧琼 立法會

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