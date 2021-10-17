【生命鬥士】患末期淋巴癌花逾5個月減33磅　男子出戰健美賽：人生有無限可能

▲ 內地一位末期淋巴癌患者日前參加了一場健美比賽。

內地日前舉行一場健美比賽，賽事上41歲男選手王偉備受注目。王偉本身是一位末期淋巴癌患者，為了參加這場賽事，他在161天（約5個多月）的時間內減重達15公斤（約33磅），將不可能變成可能。

綜合內地媒體報道，王偉在2014年4月於職場接受身體檢查時，檢查出脾臟有一塊3厘米腫塊，決定先進行脾臟摘除手術。後來他又確診「濾泡淋巴瘤」，接受了一段長時間化療後，他在2018年被告知癌症復發，病情已步入晚期。

自初中起就喜愛健美的王偉，在得知自己已步入癌末階段時仍不放棄夢想，在朋友鼓勵下，決定不留遺憾，參加健美比賽：

今年我的身體狀況還算比較穩定，我就想試一試，因為不知道以後是否有機會。

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由今年4月開始，王偉積極備戰。在161天內嚴格飲食控制、全心投入訓練，減了超過15公斤（約33磅）的體重。期間他還要兼顧每周到醫院接受治療，他形容最困難是訓練備戰和治療之間會起衝突：

打了針，會噁心、嘔吐，血壓也會升高，這時就不能訓練了。訓練一停，計劃就會被打亂，訓練目標就達不到。

由於治療副作用，王偉的手指會嚴重乾裂，以及不斷脫皮。因此在比賽時，他都會戴上膠手套，以保護手指。

王偉10日參加了在杭州舉行的健美賽中「男子健體C組」及「混雙」兩個項目賽事，雖然最終只獲得混雙第五名成績，但他卻認為能順利地完成比賽已很開心，算是完成了心願。

王偉之後將會積極接受治療，堅持鍛鍊。雖然他自言，日後很難再次走上舞台，但他仍然認為「運動不息」：

患癌這件事不是最可怕，最怕是對生活沒有希望。我想做一些事讓他們知道，癌症、生病並不是人生終點，人生還是有無限可能，可以去完成人生夢想，可以去追求更好的生活。

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責任編輯：羅嘉欣