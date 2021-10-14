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【強積金】羅致光指強制強積金轉年金是「天方夜譚」　

社會 18:43 2021/10/14

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勞工及福利局局長羅致光。(經濟日報資料圖片)

勞工及福利局局長羅致光表示，政府剛開始研究如何鼓勵巿民將強積金轉成年金，行政長官早前已澄清不會強制推行，他個人亦認為強制將強積金轉成年金是「天方夜譚」，不可能在香港發生，因香港最重要是有選擇不可能強制別人只有一個選擇，不過在政策探討層面上亦要考慮。

羅致光出席電台節目時表示，年金計劃在2018年推出，目前應該重新開始探討長遠的發展，其中一個方向是鼓勵市民由強積金轉做年金，一個可能的設計是參考公務員的退休金，指出公務員最多可以取得25%或50%的退休金，不會整筆錢轉過去，一定會有選擇，可以再探討設計。

他提到，政府目標是在今屆政府任期完結前，向新一屆政府提供方向性文件跟進，當中涉及好多考慮，任何不可能在香港發生的情況亦要考慮，亦要探討研究細節。

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責任編輯：洪芷晴

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