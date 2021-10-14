【立法會選舉】民協通過容許黨員參選立法會　執委會本月23日開會處理申請

▲ 民協署理主席楊彧表示，會上通過開放容許會員參選，明日開始接受報名。（胡偉明攝）

民協今晚召開特別會員大會，決定是否參與12月立法會選舉。民協署理主席楊彧會後見記者，通過開放容許黨員參選，明日開始接受報名，本月22日截止，翌日執委會開會處理。

楊彧表示，民協今次並無設立特別門檻，強調機制是過去一貫做法，會考慮參選人是否可以代表民協。

他又形容，今次是一個艱難決定，有黨員在會上表示，擔心即使未來有代表進入議會，未能發揮作用。

對於其他傳統泛民不參選，楊彧表示，期望民協未來能繼續盡力代表基層聲音，但坦言資源上只能支持一至兩名參選人，暫時未有考慮會派員在哪些區份出選。

據報新思維和民主思路等部分非建制派，近日會就參選問題進行協調。被問到會否與她們接觸或協調？楊彧表明，民協不會與其他非建制派協調。署理副主席利瀚庭補充指，民協只會跟民主派政黨討論。

至於其他傳統泛民政黨，料將全數缺席今次選舉。民主黨本周一宣布，黨內甄選提名期當日結束，並無接獲任何黨員報名參選；而公民黨早前則表明「選舉路盡」。

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記者：胡偉明