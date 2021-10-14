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【訪問內地】林鄭與深圳領導會議取消　今晤廣州高官談金融科技合作

政治 19:17 2021/10/14

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林鄭（左四）與廣州市委書記張碩輔（左五）會面。（政府新聞處）

特首林鄭月娥今日在廣州出席第130屆中國進出口商品交易會暨珠江國際貿易論壇開幕式，並與廣州市領導會面。她原定於今天下午在深圳與深圳市領導舉行的會議取消，兩地政府會另行安排日子會面。

林鄭上午與廣州市委書記張碩輔、市長溫國輝和其他市政府官員會面，向他們介紹最新一份的《2021年施政報告》，特別是有關融入國家發展大局的篇章，表明香港會用好中央支持特區的政策，發揮獨特優勢，為經濟注入源源不絕的動力。

林鄭說，穗港在金融、科技等領域各有所長，都是粵港澳大灣區的核心城市，可加強合作，優勢互補。她指，香港科技園公司與香港科技大學在今年8月簽訂合作協議，計劃在廣州南沙建立孵化基地，希望廣州市政府會支持有關項目，促進兩地攜手為大灣區培育更多創科企業。

財政司司長陳茂波、商務及經濟發展局局長邱騰華、行政長官辦公室主任陳國基和粵港澳大灣區發展專員袁民忠亦有出席會面。

林鄭於下午出席第130屆中國進出口商品交易會暨珠江國際貿易論壇開幕式，聆聽了國務院總理李克強發表的主旨演講，並參觀了交易會。除了陳茂波會繼續留穗出席明日的相關論壇外，林鄭一行下午結束廣州行程後返港。

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責任編輯：陳葆琳

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