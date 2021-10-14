  • 28°C
香港時間 : 20211014日 (週四) 20:26
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【僭用校名】「黃笏南中學本土關注組」被指招攬學生　辦學團體證實已向警方求助

社會 19:39 2021/10/14

分享：

熱門 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

黃笏南中學指有關注組僭用校名招攬學生。（資料圖片）

東華三院黃笏南中學一名學生涉嫌參與非法組織的街站活動被捕，辦學團體東華三院證實，校方在跟進事件期間，發現一個僭用學校名稱的不明背景「關注組」，試圖圖透過Instagram聯繫該校學生，校方遂向警方求助。

根據網媒Daily Record於Facebook上載的學校通告，黃笏南中學於上周四（10月7日）以「家校合作、守護學生」為題向家長發通告，指出於一名學生涉參與非法組織的街站活動被捕，校方即時徹查，確保有關組織沒有在校內進行滲透。

校方指，調查期間發現一個「與學校毫無關連」的本土關注組Instagram存在，並有招攬學生參加的跡象，隨即通知警方高層要求介入處理。校方在通告內強調，絕不容許、亦不會容忍學生參與任何違法活動，將積極與家長保持緊密聯繫，合力糾正學生錯誤思想，共同堵截對學生的不良影響，確保學生建立良好生活習慣，遠離不良資訊及不良分子。校方亦於通告內指出，教職員會阻止煽惑學生進行違法行為的資訊入侵校園，亦呼籲家長留意同學參與的活動。

TOPick曾於網上搜尋，發現一個「東華三院黃笏南中學本土關注組」的IG網頁，惟按進連結後顯示「很抱歉，此頁面無法使用」。辦學團體東華三院回覆查詢時表示，黃笏南中學在跟進了解一名學生被捕事件時，懷疑有僭用學校名稱的不明背景「關注組」試圖透過社交平台聯繫該校學生，評估事態風險後，校方發通告促請家長提高警惕，確保子女免受不良影響而誤墮法網，亦同時向警方求助。

東華三院發言人強調，屬校均高度重視學生安全，嚴防任何懷有可疑意圖的個人或組織滲透校園，誘使學生參與非法活動。TOPick亦同時向教育局及警方查詢事件，正候回覆。

健康台最新影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃悅晴

相關文章

【創新科研】港大9所研發實驗室將進駐InnoHK　包括袁國勇帶領的病毒與疫苗研究中心
今日 16:13
【創新科研】港大9所研發實驗室將進駐InnoHK　包括袁國勇帶領的病毒與疫苗研究中心
【升學資訊】中大周六辦網上本科入學資訊日　設實體校園遊須預先登記
今日 16:49
【升學資訊】中大周六辦網上本科入學資訊日　設實體校園遊須預先登記
【傑出學者】專門研究生物病毒與新發傳染病　港大學者朱華晨獲頒中國青年女科學家獎
今日 17:17
【傑出學者】專門研究生物病毒與新發傳染病　港大學者朱華晨獲頒中國青年女科學家獎
【非法賭檔】3人涉經營非法賭場被捕　警方檢釣魚機及賭款等
今日 17:43
【非法賭檔】3人涉經營非法賭場被捕　警方檢釣魚機及賭款等
【強積金】羅致光指強制強積金轉年金是「天方夜譚」　
今日 18:43
【強積金】羅致光指強制強積金轉年金是「天方夜譚」　

你可能感興趣

【創新科研】港大9所研發實驗室將進駐InnoHK　包括袁國勇帶領的病毒與疫苗研究中心
今日 16:13
【創新科研】港大9所研發實驗室將進駐InnoHK　包括袁國勇帶領的病毒與疫苗研究中心
【升學資訊】中大周六辦網上本科入學資訊日　設實體校園遊須預先登記
今日 16:49
【升學資訊】中大周六辦網上本科入學資訊日　設實體校園遊須預先登記
【傑出學者】專門研究生物病毒與新發傳染病　港大學者朱華晨獲頒中國青年女科學家獎
今日 17:17
【傑出學者】專門研究生物病毒與新發傳染病　港大學者朱華晨獲頒中國青年女科學家獎
東華三院黃笏南中學 學校 香港 中學 教育局 社交平台 Instagram

最高瀏覽

【老爺示愛】70歲準老爺主動擁抱兼表白　港女反感嘆婚後同住壓力大
今日 12:10
【老爺示愛】70歲準老爺主動擁抱兼表白　港女反感嘆婚後同住壓力大
【極度自私】16人颱風前夕到神秘沙灘露營受困　包括懷孕30周孕婦及9個月大女嬰
12:47 2021/10/13
【極度自私】16人颱風前夕到神秘沙灘露營受困　包括懷孕30周孕婦及9個月大女嬰
【西環謀殺案】消息：南丫島市民報稱發現疑兇　警方軍裝搜捕截獲疑犯
22:21 2021/10/13
【西環謀殺案】消息：南丫島市民報稱發現疑兇　警方軍裝搜捕截獲疑犯