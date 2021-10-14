【僭用校名】「黃笏南中學本土關注組」被指招攬學生　辦學團體證實已向警方求助

▲ 黃笏南中學指有關注組僭用校名招攬學生。（資料圖片）

東華三院黃笏南中學一名學生涉嫌參與非法組織的街站活動被捕，辦學團體東華三院證實，校方在跟進事件期間，發現一個僭用學校名稱的不明背景「關注組」，試圖圖透過Instagram聯繫該校學生，校方遂向警方求助。

根據網媒Daily Record於Facebook上載的學校通告，黃笏南中學於上周四（10月7日）以「家校合作、守護學生」為題向家長發通告，指出於一名學生涉參與非法組織的街站活動被捕，校方即時徹查，確保有關組織沒有在校內進行滲透。

校方指，調查期間發現一個「與學校毫無關連」的本土關注組Instagram存在，並有招攬學生參加的跡象，隨即通知警方高層要求介入處理。校方在通告內強調，絕不容許、亦不會容忍學生參與任何違法活動，將積極與家長保持緊密聯繫，合力糾正學生錯誤思想，共同堵截對學生的不良影響，確保學生建立良好生活習慣，遠離不良資訊及不良分子。校方亦於通告內指出，教職員會阻止煽惑學生進行違法行為的資訊入侵校園，亦呼籲家長留意同學參與的活動。

TOPick曾於網上搜尋，發現一個「東華三院黃笏南中學本土關注組」的IG網頁，惟按進連結後顯示「很抱歉，此頁面無法使用」。辦學團體東華三院回覆查詢時表示，黃笏南中學在跟進了解一名學生被捕事件時，懷疑有僭用學校名稱的不明背景「關注組」試圖透過社交平台聯繫該校學生，評估事態風險後，校方發通告促請家長提高警惕，確保子女免受不良影響而誤墮法網，亦同時向警方求助。

東華三院發言人強調，屬校均高度重視學生安全，嚴防任何懷有可疑意圖的個人或組織滲透校園，誘使學生參與非法活動。TOPick亦同時向教育局及警方查詢事件，正候回覆。

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記者：黃悅晴