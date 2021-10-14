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【國殤之柱】創作人高志活︰正向港大爭取時間　擬將雕塑移至歐美展出

政治 20:35 2021/10/14

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香港大學早前去信要求支聯會移走「國殤之柱」。（資料圖片）

香港大學上周發出律師信，要求支聯會移走已擺放在校園內24年的「國殤之柱」，雕塑創作者丹麥雕塑家高志活（Jens Galschiøt ）及後向港大發信，要求就移走雕塑展開聆訊。高志活表示，正向校方爭取時間，或將雕塑搬至美國或歐洲其他地方展出。

高志活指，大學一般主張自由及學術討論，批評香港大學移走紀念六四的雕塑是「羞恥的事」。他稱，若大學不想擺放國殤之柱，可以移離它，惟需要數個月時間準備及處理。

高志活強調，希望將國殤之柱留在香港，但不肯定是否可以繼續留下，認為雕塑或被視為違反《港區國安法》。他表示，一旦雕塑被破壞，希望大家盡力收集碎片，守獲雕塑象徵的事，或讓他可以用碎片創作新的雕塑。

高約7米的國殤之柱象徵悼念六四事件，由高志活製作並贈予支聯會，1997年回歸前由港大學生會移到校園內存放，其後經港大學生會全民投票通過永久擺放在港大黃克競樓平台位置。港大學生會在每年六四，亦有洗刷國殤之柱的傳統。然而，隨着校方早前收回學生會設施及支聯會解散，港大稱按最新的風險評估及法律意見，要求支聯會移走雕塑。

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責任編輯：陳葆琳

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