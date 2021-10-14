【馬路奇景】3名市民疑西九公路燒烤　無視汽車駛過泰然自若

▲ 有3名大媽疑在西九公路邊燒烤，引起途經司機關注。

馬路怪事多，有司機透過「車cam」拍攝到有3名中年女士在公路旁燒烤，該司機放慢車速查看，引起3名女士注目，其後又再旁若無人地燒烤。

Facebook專頁「賽馬熱錢流」昨日（14日）上載一段影片，片長約10秒。有駕駛人士在駕車期間，突然見到有人在馬路旁燒烤，地點是九龍站匯翔道，高鐵停車場出口。

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從影片可見，有3名女子在馬路慢線、隔音屏障下馬路邊設置一個疑似燒烤架，上面放了錫紙，冒出白煙和劈劈啪啪聲，她們都坐在小椅子上，其中2人沒有戴口罩。

車主事發後報警，據了解，警方到場初步調查後，相信3人在上址燃燒冥鏹，她們經警員勸籲後已經離開，警方把案件列作投訴滋擾。

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責任編輯：陳梓蔚