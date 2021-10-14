【強制檢測】一地方納強檢　超級一號貨站Ｍ層員工休息室再上榜

▲ 超級一號貨站Ｍ層員工休息室再上榜。（資料圖片）

港府今日（14日）稱，因應一宗與2021年10月8日公布的源頭不明本地個案的相關個案，當局引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》，要求曾訪香港國際機場駿運路9號超級一號貨站主樓M層RJ0M2室者，需於明日(15日)或之前接受強制檢測。

一宗與2021年10月8日公布的源頭不明本地個案的相關個案曾訪地方如下：

任何在9月30日至10月14日期間曾身處香港新界大嶼山赤鱲角香港國際機場駿運路9號超級一號貨站主樓M層RJ0M2室的人士

上述曾訪人士須於10月15日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年10月12日至10月14日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

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責任編輯：李榮忠