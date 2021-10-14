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【強制檢測】一地方納強檢　超級一號貨站Ｍ層員工休息室再上榜

社會 22:46 2021/10/14

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超級一號貨站Ｍ層員工休息室再上榜。（資料圖片）

港府今日（14日）稱，因應一宗與2021年10月8日公布的源頭不明本地個案的相關個案，當局引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》，要求曾訪香港國際機場駿運路9號超級一號貨站主樓M層RJ0M2室者，需於明日(15日)或之前接受強制檢測。

一宗與2021年10月8日公布的源頭不明本地個案的相關個案曾訪地方如下：

  • 任何在9月30日至10月14日期間曾身處香港新界大嶼山赤鱲角香港國際機場駿運路9號超級一號貨站主樓M層RJ0M2室的人士

上述曾訪人士須於10月15日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年10月12日至10月14日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

最新影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：李榮忠

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