【入職要求】津貼中小學下學年新聘教師須考基本法　楊潤雄指或推展到直資及幼稚園教師

▲ 楊潤雄稱津校下學年起只可聘任通過基本法測試新教師。（資料圖片）

政府要求公營學校新入職教師通過《基本法》測試。教育局局長楊潤雄表示，有關安排會率先在津貼中小學校推行，其後再推展到直資學校及幼稚園教師。

楊潤雄今早（15日）於電台節目中表示，一直有聲音要求學校做好國民及國安教育，強調教師作為學生的引導者，應對基本法有一定認識。他表示，新安排首階段將會先於津貼中小學校推行，每年涉及約1,000多至2,000名新教師，而現職教師因過往有相關培訓，暫不用考《基本法》試。

楊潤雄又說，當局將就教師專業操守提供清晰指引及示例，有關做法並非收緊限制，而是提供更清晰指引。他強調，被問到，社會對教育工作者發表的言行有一定期望，社交平台上的言論亦有機會於網上流傳，又表示當局以往亦因此收到公眾投訴，會成為考慮是否需要考核港區國安法的其中一個考慮。

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記者：余思嵐