【凍齡女神】50歲黎姿做伸展運動保持少女身段　美魔女：想健康想靚就要經常拉筋

▲ 黎姿（現名馬黎珈而）分享保養心得。

黎姿（現名馬黎珈而）雖然已經50歲，卻美麗依然，不愧是凍齡女神。黎姿雖然早已息影從商，但亦不時在社交平台上載照片，分享生活點滴，與粉絲保持聯繫。

黎姿最近大方透露保持線條美的秘訣，原來經常做運動的她十分注重伸展運動，有助消除疫勞之餘也可透過拉筋，令身材修出更優美線條。

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從黎姿分享的照片所見，她做伸展運動，筋骨十分柔軟。她並寫道：

很多人做運動前都知道要熱身和拉筋，特別是腿部肌肉群比較多，要先把大腿小腿好好放鬆，減少受傷機會。 我習慣運動完畢，一樣會做伸展動作，這樣可以促進運動過的肌肉血氧供應更好，讓肌肉恢復得更快，消除疲勞更有效。

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平時也有做負重運動的黎姿補充指，伸展運動不只可讓運動後的肌肉更快消除疲勞：

其實，經常做拉伸動作，不只對身體健康好，也可以令線條優美。 只著重做健身的話，會令肌肉太發達太結實，拉筋有助把肌肉拉長，線條自然會更修長好看。 記住啦，想健康想靚，就要經常拉筋！ #gigibeautysecret #exercise #拉筋

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注重親子時光

黎姿現為上市公司CEO，有指其美容王國身價達15億。

同時她也是三女之母，十分注重家庭的她，不時抽時間陪女兒享親子時光。早前她便發帖文貼出與囡囡一起搭港鐵及渡輪的照片，還女兒感受普羅市民的生活日常。