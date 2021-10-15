【凍齡女神】50歲黎姿做伸展運動保持少女身段 美魔女：想健康想靚就要經常拉筋
娛樂 10:12 2021/10/15
黎姿（現名馬黎珈而）雖然已經50歲，卻美麗依然，不愧是凍齡女神。黎姿雖然早已息影從商，但亦不時在社交平台上載照片，分享生活點滴，與粉絲保持聯繫。
黎姿最近大方透露保持線條美的秘訣，原來經常做運動的她十分注重伸展運動，有助消除疫勞之餘也可透過拉筋，令身材修出更優美線條。
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從黎姿分享的照片所見，她做伸展運動，筋骨十分柔軟。她並寫道：
很多人做運動前都知道要熱身和拉筋，特別是腿部肌肉群比較多，要先把大腿小腿好好放鬆，減少受傷機會。
我習慣運動完畢，一樣會做伸展動作，這樣可以促進運動過的肌肉血氧供應更好，讓肌肉恢復得更快，消除疲勞更有效。
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平時也有做負重運動的黎姿補充指，伸展運動不只可讓運動後的肌肉更快消除疲勞：
其實，經常做拉伸動作，不只對身體健康好，也可以令線條優美。
只著重做健身的話，會令肌肉太發達太結實，拉筋有助把肌肉拉長，線條自然會更修長好看。
記住啦，想健康想靚，就要經常拉筋！
#gigibeautysecret #exercise #拉筋
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注重親子時光
黎姿現為上市公司CEO，有指其美容王國身價達15億。
同時她也是三女之母，十分注重家庭的她，不時抽時間陪女兒享親子時光。早前她便發帖文貼出與囡囡一起搭港鐵及渡輪的照片，還女兒感受普羅市民的生活日常。
撰文 : TOPick柴犬出動