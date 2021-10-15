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【流感疫苗】政府購入逾94萬劑流感疫苗　陳肇始率一眾官員接種

社會 10:13 2021/10/15

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陳肇始率一眾官員今早在下葵涌普通科門診診所，接種季節性流感疫苗。（資料圖片）

食物及衞生局局長陳肇始，與食物及衞生局、衞生署和醫管局代表，包括食物及衛生局常任秘書長（衛生）陳松青、衞生署署長林文健、衞生防護中心總監徐樂堅、醫管局主席范鴻齡、醫管局行政總裁高拔陞，及部分前線醫護人員，今早（15日）在下葵涌普通科門診診所，接種季節性流感疫苗。

陳肇始稱，政府共採購逾94萬劑季節性流感疫苗，其中30萬劑預留學童接種，包括約3萬劑噴鼻式疫苗。她強調，為建立雙重保護，打流感針與接種新冠疫苗同樣重要。

本港疫情雖已漸趨穩定，惟陳肇始指，會否爆發第5波疫情仍是未知之數，且病毒於冬季「特別惡」，已接種新冠疫苗的市民仍未能掉以輕心，需繼續做好防疫措施。

衛生署衛生防護中心呼籲市民接種季節性流感疫苗和新冠疫苗，當局指，按現有證據分析，同時患上流感與新型冠狀病毒的患者，有較大可能出現嚴重併發症和死亡，如患者有接種流感疫苗，則可減少住院的可能性及留醫時間。當局又提醒，流感疫苗與新冠疫苗的建議接種間隔時間為至少14日。

冬季流感季節將至，本年度「疫苗資助計劃」及「政府防疫注射計劃」已在本月6日展開，合資格人士可接種免費或資助的流感疫苗。

《健康台》最新影片推介：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

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記者：黃穎津

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