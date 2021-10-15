【聲夢傳奇】炎明熹新歌點擊衝破百萬　放假冒雨燈廂打卡答謝「Gi炎粉」

▲ 炎明熹《真話的清高》反應理想。

《聲夢傳奇》三料冠軍炎明熹（Gigi）早前推出首支單曲《真話的清高》，原先對歌曲反應頗擔心的Gigi，幸見外間反應理想，現時MV的點擊已衝破百萬，Gigi放心下來，日前因打風而不用上學工作的她，便親自到粉絲的應援物前打卡答謝。

炎明熹上月率先其他《聲夢》學員，推出單曲《真話的清高》，至今反應理想，網上點擊已破百萬，而Gigi的粉絲「Gi炎粉」亦有為偶像落巴士燈箱廣告應援造勢。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

日前颱風「圓規」襲港，炎明熹不用返學及未有工作，多了一日假期的她，便冒雨親自現身燈箱廣告拍照，答謝粉絲支持。

感謝粉絲支持

Gigi並在社交平台留言：「很多謝粉絲們為我製作的心意，我收到了，蟹蟹你們。想打一大堆感謝的說話，但係我搞唔出想講邊句，對不起大家要自己腦補一下（eg.謝謝你們一直給予我支持與鼓勵做我背後另外一塊很堅強的盾牌，也希望你哋一直為我付出的時候也不要忘記自己，我們大家一起努力，其實我仲有好多嘢想講呢個只係其中一樣……Gi炎粉，無論如何都好，一起齊心團結吧！團結就是力量！」

【聲夢傳奇X魷魚遊戲】炎明熹不介意似「木頭人」 Gigi珍惜批評聲音：自己未夠好

她又表示：「雖然有8號風球，但是我們的小火焰永不會熄滅！🔥(ง •̀_•́)ง🔥在下雨及打風期間燈牌的確會比較少人見到，但是往好方面諗，我終於有時間去打卡了！」

同場加映：鍾柔美+冼靖峰訪問

炎明熹自言《真話的清高》是頗有難度，外間亦有評論指她年紀未必適合駕馭歌詞，她早前也為歌曲解畫，稱：「新歌來自英國一位原創作曲家 ，曲風是比較偏向西方味道的，好緊張 唔知大家鍾唔鍾意😬因為首歌嘅真高音真係好真（難）！」

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

炎明熹曾跟TOPick表示，首支單曲《真話的清高》，是她首次入錄音室作品，Gigi慶幸公司及已為她選好方向，她只需努力把作品唱好。談到歌詞部分，Gigi不諱言較難理解，需要監製及詞人準備好解讀。

她對歌曲的理解是：「歌曲講男女感情是要互相信任，否則就很難持續，所以主題是誠實。」

最新影片推介：