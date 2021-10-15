【食不安心】女子食外賣粥驚見牙齒　網友：恐怖過食到曱甴

▲ 女子食外賣粥驚見牙齒，網友直呼「恐怖過食到曱甴」。

食外賣前要看清楚有沒有被「加料」！日前有台灣女網民分享離譜事件，指吃外賣粥品期間，竟發現粥內有一隻牙齒，令她大感嘔心，事件引起網民熱議，有人更直言，比吃到曱蟑螂更可怕。

該名女網民於Facebook群組「爆怨公社」發文，指日前買外賣粥品回家享用，未料吃到一半感覺到嘴裡有異物，吐出一看發現竟然是一顆牙齒，令她相當憤怒：

是有沒有那麼衰吃粥吃到一顆牙齒...很怒！很想吐！我沒有掉牙齒！本人牙齒非常健康！

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事主補充，已經向店鋪投訴，對方表示不知道為什麼會這樣，目前亦正積極了解處理事件，稍後會再與她聯絡。

▲ 網民吃粥吃到牙齒。（Facebook圖片）

▲ （Facebook圖片）

帖文引起網民關注，不少人直呼嘔心，「很可怕」、「這比吃到蟑螂還噁」、「我真的要吐了」、「皮蛋人肉粥」、「吃牙補牙」、「這碗粥應該是回鍋粥」。

不過，亦有網民猜測可能是豬的牙齒，「豬骨頭也有牙齒 」、「豬頭熬湯掉的吧...我猜」、「 豬絞肉可能用嘴巴附近的碎肉打得」、「如果是豬肉粥也有可能是豬牙齒，因為我也吃過，也是斷一半」。

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責任編輯：羅嘉欣