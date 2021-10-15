【把關者們x星空下的仁醫】黃智雯突擊搜查馬國明背囊　自信馬明：全部都唔出得街！

在正播出的TVB劇《把關者們》內演Madam Kwan的黃智雯（Mandy），在昨日（10月14日）更新個人Youtube頻道影片，指自己要為電視城「把關」的黃智雯，稱言要搜尋藝人的工作袋是否藏有「危險物品」。Mandy的首個目標人物就是多次合作的馬國明（馬明）！

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馬明花名「簿仔明」

馬明是圈中出名的正直好男人，他更充滿信心表示背囊內的物件「全部都唔出得街㗎」。

Mandy一開始搜袋即發現馬明有大量為拍劇而做的功課，大讚他十分勤力，大爆他的花名是「簿仔明」：「唔記得邊個改，但話你做晒功課，每集每個分場都用本簿仔寫低晒佢，無諗過你依家都keep住呢一個習慣，你係咪即係每一套劇集一本記事簿？」

除筆記簿、汽車雜誌、化妝袋外，馬明還會帶有記事簿，甚至筆袋。Mandy指自己用手機記錄事情，「懷舊」的馬明回應：「如果電話冇電點算呀？電話壞咗又點算呀？」、「記事簿係寫返工Rundown、同埋寫低每日做啲咩嘢。」

而且他的記事簿更夾住姨甥仔的照片，Mandy也不禁指馬明十分窩心。不過因為馬明筆袋內有大量文具，包括塗改液等，Mandy笑指對方像停留在小學、中學階段。

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馬明注重健康

Mandy雖然似不斷取笑馬明，但其實大讚他做事認真，並指馬明的袋十分整齊。

有紀律外，原來馬明也相當注重健康。在現時抗疫時期，馬明就帶備一大袋防疫袋，Mandy就好奇他要攜帶3包消毒濕紙巾，馬明解釋自己很快就會用完。

馬明又帶有自己代言的健康飲品，更有一大袋「丸仔袋」。他解釋全都是營養師開給自己的營養補充品：「好健康㗎，我年年驗身㗎！一路睇住個營養師配Supplememt畀我㗎，我真係好健康，有做運動」。

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獲封高質又麻甩

此外，在上周日推出的「思家觀眾大戰」TVB台前幕後民調問答遊戲題目為「講一個鏡頭前幾高質，鏡頭後勁麻甩嘅TVB男藝員」，馬明榮登榜首。

馬明榮登榜首全因其率性隨意性格：「佢私底下一啲都唔貪靚，有時著件白背心就返工。份人又冇架子，成日喺大canteen見到佢一個食飯，好似街坊咁，唔講真係唔知佢做幕前。」

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