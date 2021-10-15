【升中面試】Band2成績男生不善交際 學習STEM增自信心叩門入Band1英中

▲ 知識對孩子升學固然重要，不過自信心對孩子成長及升學影響深遠。

望子成龍，讓孩子贏在起線⋯⋯ 應該是所有父母對孩子的期望。想孩子獲得最好的教育，除了鋪排報讀繁多類型的興趣班，當然是考上名校最為重要，一來是一個身份象徵，二來是覓得一間讀書風氣更佳的中學，讓孩子往後走的路更順暢，成績更進一步，擴闊眼界和社交圈子。知識對孩子升學固然重要，不過自信心對孩子成長及升學影響深遠。

有家長向我請教，小朋友學習能力不俗，以他成績想考入名校，毋庸置疑。不過，小朋友口才令他們十分擔心，小朋友甚少說話，學校與同學關係疏遠，十分害羞，家長擔心小朋友之後升中學會被面試表現影響，而導致小朋友升學的路途崎嶇，因此請教幫助小朋友提升自信心，以在升中面試時取得好表現。

其實，自信並非孩子與生俱來的能力，後天培養為首。小朋友缺乏自信心其中一個原因是得不到認同，例如參加不同興趣班，但因沒有興趣和多次失敗而受到挫折。長久而言，小朋友會害怕接受新挑戰，學習能力跟不上進度，社交能力也受到影響。我向家長提議報讀STEM課程，一來讓孩子體驗不一樣的興趣班，二來透過STEM課程可以讓孩子增進知識激發創意，從而找到他們的興趣，提高自信心

STEM的課程較創新和獨特，有別於以前父母為子女報讀琴棋書晝的課程。STEM課程偏向創科，特別是小朋友喜愛電子產品，更加吸引他們投入課程。STEM的課程有Coding編程、KIDZ Youtuber等等。以Youtuber為例，小朋友會學習到如何面對鏡頭說話，動作自然不生硬，表現正面快樂，同時又學到如何操作鏡頭等等技能巧。

就如面試時，面對在座幾位考官都可以表現自信，對答如流。升中名校面試的問題，並非學校考口試的學術性討論，問題偏向日常化或科學問題都會有，學校期望小朋友有多方面發展和體驗，而非成為一個讀書機器。STEM的課程不像傳統琴棋書畫興趣班一樣，STEM課程所教的Coding編程讓小朋友獲得不一樣的興趣班體驗，從遊戲中獲取成就感，提升小朋友自信心。

我的其中一位學生，12歲的黃同學患有自閉症，不善於交際。在學校的時候，與老師和同學相時都感到心驚膽顫，並且不踴躍回答問題，很害羞。今年6月的時候。小六升中派位的時候，原本成績欠佳，如果想考入比較好的中學，可算是天方夜譚。

原本成績只是band2中的學校，家長也十分擔心，不過他參加了課程，半年時間內學習了STEM，內容包括Coding編程遊戲，德語等等課程，即刻充滿自信同埋面試表現好出色，最後叩門成功，考入Band1英文中學。

父母對孩子的支持和認同十分重要，不要把自己的孩子與其他人比較，每個小朋友都有他獨有的魅力。讀書對小朋友而言固然重要，不過能學習自已喜歡的興趣，對於小朋友而言都有心靈上的滿足和慰藉，從而提升小朋友自信心。家長對小朋友的成長十分重要，對培養小朋友自信心有莫大幫助，提高小朋友面對面試及社交方面等能力。



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