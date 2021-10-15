【新冠疫苗】政府增設4個新冠疫苗接種站　無須預約可即場接種

▲ 聶德權稱，當局經評估後決定擴充計劃，接種站的數目將會由3個增加至7個。（資料圖片）

下星期一（18日）起，政府將在4間公立醫院，包括東區尤德夫人那打素醫院、將軍澳醫院、明愛醫院和威爾斯親王醫院，增設新冠疫苗接種站，以方便在醫院覆診的病人和訪客，特別是專科門診的病人，在覆診時無須預約，即時接種復必泰疫苗。連同上月啓用的瑪麗醫院、伊利沙伯醫院和屯門醫院接種站，接種站的數目將會由3個增加至7個。

公務員事務局局長聶德權今日（15日）表示，雖然近來長者疫苗接種率已有所上升，但在變異病毒株的威脅下，長者疫苗接種率仍須提高，因為他們若不幸染病後，面對重症和死亡的風險相當高。因此，政府試行在3間公立醫院設立由醫護機構營運的接種站，在過往2星期，每天平均約有200位市民在接種站接種新冠疫苗，經評估後決定擴充計劃，以方便更多到醫院專科門診覆診的長者，即時接種新冠疫苗。

接種站的開放時間為星期一至五（公眾假期除外）上午10時至下午7時，午膳時間照常開放。最後接種時間為下午6時30分。市民在接種第1劑疫苗時，會被安排日後在同一接種站或其他社區疫苗接種中心接種第2劑疫苗。若市民選擇接種科興疫苗，會被轉介往鄰近的社區疫苗接種中心。

接種站地址如下：

東區尤德夫人那打素醫院新冠疫苗接種站

地址：樂民道3號東區尤德夫人那打素醫院東座大樓地下禮堂

將軍澳醫院新冠疫苗接種站

地址：坑口寶寧里2號將軍澳醫院日間醫療大樓一樓活動室

明愛醫院新冠疫苗接種站

地址：永康街111號明愛醫院懷明樓一樓多功能室（1069室）

威爾斯親王醫院新冠疫苗接種站

地址：銀城街30-32號威爾斯親王醫院日間診療大樓暨兒童病房二樓

瑪麗醫院新冠疫苗接種站

地址：薄扶林道102號瑪麗醫院S座三樓

伊利沙伯醫院新冠疫苗接種站

地址：加士居道30號伊利沙伯醫院日間醫療中心地下

屯門醫院新冠疫苗接種站

地址：青松觀路23號屯門醫院主座地下大堂



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記者：黃穎津

