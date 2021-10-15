【離譜丈夫】分居丈夫闖產房搶走新生兒子　勒索妻還8萬禮金：給錢才還孩子

▲ 丈夫闖產房搶走新生兒子，要脅妻子歸還禮金。

妻子10月懷胎辛苦誕下的孩子，竟成為丈夫勒索的籌碼。內地甘肅一名新手媽媽，近日在醫院誕下男嬰，不到14小時就被分居中的丈夫抱走，要脅她歸還7萬人民幣（約8.4萬港元）禮金，錢到手才會還人。

據《新京報》報道，新手媽媽范彩雲與毛姓丈夫在2020年年底結婚，不過兩人婚後溝通不良，經常出現矛盾爭執，在今年5月分居。她在9月底凌晨於甘蕭武山縣醫院誕下一名男嬰，沒想到丈夫竟於下午出現，偷偷把孩子從產房帶走。

她發現後馬上聯絡對方，然而丈夫卻不肯歸還孩子，要脅范女士先還7萬人民幣禮金。范女士雖有報警，不過由於她和丈夫未離婚，當局稱事件屬家庭糾紛，只能協調解決，無法立案。

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媽媽憂孩子沒做檢查

范女士表示，孩子出生的第一日，只打了卡介苗和乙肝疫苗第一針，第二天應要測聽力，並在72小時內測黃疸，但孩子被丈夫抱走後，無法進行這些檢查。

根據范女士上載與丈夫的對話截圖，丈夫表示，「你隨時把錢準備好，我隨時給你送孩子」，范女士反問，「所以孩子，你一直當他是一個物品？」

丈夫沒有正面回應，只說「錢不給，娃娃不送，起訴法院隨便你，我都豁出去了，我讓你們也要付出代價」。毛男近日接受媒體訪問，他表示，只要妻子歸還禮金，並刪除網上的發文，他才會歸還孩子和答應離婚，目前事件已在協調解決過程，但拒絕透露細節。

事件在網上引起熱論，大批網民批評毛男的行為是綁架、勒索，並指應該把男子關進監獄。點擊睇更多網民留言：

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責任編輯：王明芳