【退休保障】強制強積金轉年金屬其一方法　羅致光料退休後300萬元買年金

▲ 羅致光指強制強積金轉年金屬其一方法，預料退休後以300萬元購買年金。（資料圖片）

勞工及福利局長羅致光表示，對於强積金和年金的銜接方法，將强積金轉成年金只是其中一種方法，但認爲强制實施上述建議並不合理，因香港人不會接受沒有選項，但不排除隨著社會對年金看法改變，會再有研究空間。他透露，自己退休後定會購買年金，預計投放約300萬元。另外，當局將研究增加外傭指定檢疫設施和酒店單位，以及制定部分行業工時指引。

有指當局研究强制市民將強積金轉成年金，羅致光今（15日）在電台節目中澄清，相關說法只是錯覺，強調當時的說法是，年金制度已推行3年，考慮如何與強積金銜接，包括鼓勵更多人購買、自動轉換但不喜歡可以取回，以及或強制轉為年金。他補充，部分報道標題只是提及強制，便令社會產生政府考慮強制市民轉換的錯覺。

羅致光重申，在香港推行強制把強積金轉換成年金是不可行，因港人不會接受，強調自己未曾考慮過要強制，因為看不到強制是合理，指港人一定要有選擇，如果沒有選擇是不合理。

羅致光指，若退休人士沒有每月確定收入，難以預算開支，結果絕大部分退休人士領取强積金後，會「慳得就慳」，除了降低生活質素，社會整體經濟和消費都會有好大壓力，年金能夠為退休人士帶來穩定收入。他認為年金確保有5%的回報率，無理由不參與，將計劃投放大約300萬元。

此外，羅致光認為，現時本港有條件研究增加外傭指定檢疫設施和酒店單位，包括增加竹篙灣檢疫名額，惟他指出昨日新增的外傭確診個案，是在檢疫期完結後驗出呈陽性，部分個案潛伏期較長，稱現時讓大批外傭來港仍然有高風險，需要小心處理。

另外，羅致光期望今屆任期内制定部分行業工時指引，雖然非强制措施，但相信有助縮窄打工仔的工時差距。他指出，工時政策進展較慢，上屆政府決定不訂立標準工時，改爲合約工時和行業工時，但他認爲商界對合約工時興趣不大，大部分工會亦表示反對，形容有關議題已經「放低」。

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記者：陳麗娜