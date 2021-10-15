【秋天出遊】Fortnum & Mason推出山系野餐用品　型格享受秋遊野餐之樂

▲ Fortnum & Mason 新推出一系列專業野餐用品配件。(品牌提供)

初秋剛臨，又是本地郊遊好時節！有見及此，Fortnum & Mason 今秋特別推出一系列專業野餐用品，為喜歡戶外野餐的你做好美食配搭，可好好享受大自然。

▲ 悉心設計的野餐藤籃，文青系郊遊首選。(品牌提供)

作為一個供應專業高級美食及戶外餐點的品牌，Fortnum’s所帶來的野餐配備品質有保證。當中包括悉心設計的野餐藤籃、以優質物料製造的帆布背包及野餐地毯、以及各款精選的高級美食及飲料。每件產品都為郊遊旅程精心設計，不僅提供精緻的餐碟及餐具、開瓶器等野餐必備，同時不忘履行對環保的承諾，以保溫瓶及玻璃杯取代單次使用塑膠瓶。Fortnum’s全新野餐用品系列從內到外均以可循環再用的物料製造，不論是帆布保溫袋還是便利袋，一切都符合環保原則。

▲ Fortnum’s 帆布保溫袋 $1,508：儲物空間充裕，內袋有隔熱功能，兩個側袋和彈力套圈則方便收納美酒，前袋適合用來存放餐碟和餐具。(品牌提供)

產品包括Fortnum’s 手提冷藏包 ($528)，設有精緻的襯料及實用的內外口袋，並且可方便地背在肩上。從內到外均採用可循環再用的物料製造，易於清潔及攜帶，同時其卓越的隔熱功能更可令餐點保持清涼，不會因天氣悶熱而變質。

另有 Fortnum’s 野餐保溫袋 ($608)，其大小尺寸專為多人聚會及家庭野餐而設。保溫袋內部提供充足的空間放置小食，並設有能妥善保存美酒的內袋子。還有多種便當袋、酒袋、野餐墊、帆布保溫袋款式，皆具實用環保功能。

▲ Fortnum’s 便當袋 $278：尺寸適中，從內到外均採用可循環再用的物料製造，隔熱功能優異。(品牌提供)

地址：尖沙咀梳士巴利道18號K11 Musea 地下 002 &122號

電話：3916 8181

撰文：郭秀芳